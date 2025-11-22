Тренд сезона: блогерша Парфильева показала стильное сочетание серого и черного
Украинская блогерша и основательница бренда Cher’17 Татьяна Парфильева показала новый осенний образ, в котором соединила серый монохром с глубоким черным.
Какой "лук" выбрала блогерша
Какой "лук" выбрала блогерша
Пальто
Основой стильного ансамбля стало объемное длинное пальто из шерсти в клетку. Эта вещь не просто базовая, а воплощает один из ключевых трендов осени - возвращение к классическим, качественным фактурам и минималистическим силуэтам.
Свободный крой оверсайз придает образу современной небрежности, а длина миди гарантирует максимальный комфорт и тепло, что является приоритетом в условиях осенне-зимнего сезона 2025.
Серый цвет, как отмечают стилисты, являются новой "черной" базой, которая идеально комбинируется с любыми акцентами.
Блогерша Таня Парфильева (фото: instagram.com/tanyaparfileva)
Юбка-плиссе
Под пальто блогерша выбрала короткую юбку в том же графитовом оттенке. Это создает эффект монохрома, визуально удлиняя силуэт.
Короткая длина юбки, сбалансированная длиной пальто, демонстрирует актуальную игру пропорций - объемный верх и миниатюрный низ.
Свитер
Интересным акцентом, придающим образу игривости и индивидуальности, является свитер с принтом игрушечного мишки.
Этот элемент вносит нотку иронии к классическому "луку" и подтверждает, что современная мода допускает сочетание люксовых и игривых элементов.
Аналогичный принт использован и в одежде сына блогерши - он формирует популярный family look.
Парфильева с сыном (фото: instagram.com/tanyaparfileva)
Total Black Accessories
Весь образ построен на глубоком черном цвете в деталях. Женственность и смелость подчеркивают плотные черные колготки, которые являются неотъемлемым элементом трендовых осенних луков с мини-юбками.
Лоферы на массивной подошве
На ногах - кожаные лоферы или ботинки на массивной, "тракторной" подошве. Это один из главных хитов сезона, обеспечивающий удобство и придающий образу легкой грубости, создавая идеальный контраст с классическим пальто и элегантной сумкой.
Сумка
В качестве главного аксессуара Парфильева выбрала классическую структурированную черную сумку известного бренда.
Четкие линии и лаконичный дизайн сумки уравновешивают объем пальто. Это - инвестиционный аксессуар, подчеркивающий статус и изысканный вкус, придавая образу нотку классического люкса. Металлическая фурнитура служит единственным ярким акцентом.
Блогерша задает тренды (фото: instagram.com/tanyaparfileva)
Стиль
Образ Татьяны Парфильевой - это мастер-класс по стилизации трендов осени 2025, которые пропагандируют практичность, качество материалов и "тихую роскошь" (Quiet Luxury).
- Актуальность: серый графитовый монохром и массивная обувь - главные тренды.
- Баланс: удачное сочетание классики (пальто) и стритстайла (свитшот и лоферы).
- Персонализация: наличие мультшного принта и Family Look придают уникальность.
Татьяна Парфильева показала модный лук на осень (фото: instagram.com/tanyaparfileva)
