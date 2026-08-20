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УЗИ бесплатно: где найти медучреждение и что нужно для обследования

08:07 20.08.2026 Чт
3 мин
В каких случаях процедуру можно пройти без направления?
aimg Василина Копытко
УЗИ бесплатно: где найти медучреждение и что нужно для обследования Что нужно знать пациентам о бесплатном УЗИ (фото: Freepik)
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УЗИ, назначенное врачом, можно пройти беcплатно в медицинском учреждении, имеющем соответствующее оборудование и договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Для этого пациенту понадобится электронное направление.

РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook рассказывает, где найти медучреждение, которое предоставляет такую услугу, и как записаться на обследование.

Главное:

  • УЗИ по назначению врача можно пройти бесплатно, если у медучреждения есть договор с НСЗУ и необходимое оборудование.
  • Для обследования требуется электронное направление и обращение в заведение, которое предоставляет соответствующую услугу.
  • Найти ближайшее медучреждение можно через Электронную карту мест предоставления услуг по медицинской помощи или по телефону контакт-центра НСЗУ 16-77.
  • Если пациента госпитализируют планово или экстренно, необходимые обследования, в частности, УЗИ, проводят в больнице без отдельного е-направления.

Где можно бесплатно пройти УЗИ

Ультразвуковое исследование входит в пакет " Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях".

Поэтому бесплатно пройти УЗИ можно в поликлинике или диагностическом центре, который имеет необходимое оборудование и заключил договор с НСЗУ.

Важно, чтобы медучреждение оказывало именно ту услугу, которая указана в электронном направлении.

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Как найти медучреждение для УЗИ

Найти ближайшую больницу или диагностический центр можно с помощью электронной карты мест предоставления услуг по медицинской помощи.

Для этого нужно:

  1. Перейти к электронной карте.
  2. В фильтрах слева выбрать область, громаду или населенный пункт.
  3. В фильтрах справа в поле "Имя услуги" ввести код или название услуги, указанное в электронном направлении.
  4. Просмотреть список медучреждений, предоставляющих необходимую услугу, и их контакты.
  5. Позвонить в выбранное заведение и записаться на обследование.

Подробная инструкция по использованию фильтров находится внизу страницы электронной карты.

Что нужно для бесплатного УЗИ

Для прохождения обследования по Программе медицинских гарантий требуются:

  • электронное направление от врача;
  • обращение в медицинское учреждение, имеющее договор с НСЗУ на соответствующую услугу.

Если в выбранном заведении нет необходимого оборудования или у него нет договора с НСЗУ на нужную услугу, бесплатное обследование там провести не смогут.

Как найти больницу через НСЗУ

Если самостоятельно найти нужное медучреждение не удается, можно обратиться в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 .

Оператор поможет найти ближайшие медучреждения, где можно получить необходимую медицинскую услугу.

Когда направление на УЗИ не нужно

Если пациента планово или экстренно госпитализируют, все необходимые обследования, в частности, УЗИ, проводят в этой больнице в пределах соответствующего пакета медицинской помощи. В таком случае отдельное электронное направление на обследование не требуется.

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