УЗИ бесплатно: где найти медучреждение и что нужно для обследования

УЗИ, назначенное врачом, можно пройти беcплатно в медицинском учреждении, имеющем соответствующее оборудование и договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Для этого пациенту понадобится электронное направление.

РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook рассказывает, где найти медучреждение, которое предоставляет такую услугу, и как записаться на обследование.

Главное: УЗИ по назначению врача можно пройти бесплатно , если у медучреждения есть договор с НСЗУ и необходимое оборудование.

, если у медучреждения есть договор с НСЗУ и необходимое оборудование. Для обследования требуется электронное направление и обращение в заведение, которое предоставляет соответствующую услугу.

и обращение в заведение, которое предоставляет соответствующую услугу. Найти ближайшее медучреждение можно через Электронную карту мест предоставления услуг по медицинской помощи или по телефону контакт-центра НСЗУ 16-77.

мест предоставления услуг по медицинской помощи или по телефону контакт-центра НСЗУ 16-77. Если пациента госпитализируют планово или экстренно, необходимые обследования, в частности, УЗИ, проводят в больнице без отдельного е-направления.

Где можно бесплатно пройти УЗИ

Ультразвуковое исследование входит в пакет " Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях".

Поэтому бесплатно пройти УЗИ можно в поликлинике или диагностическом центре, который имеет необходимое оборудование и заключил договор с НСЗУ.

Важно, чтобы медучреждение оказывало именно ту услугу, которая указана в электронном направлении.

Как найти медучреждение для УЗИ

Найти ближайшую больницу или диагностический центр можно с помощью электронной карты мест предоставления услуг по медицинской помощи.

Для этого нужно:

Перейти к электронной карте. В фильтрах слева выбрать область, громаду или населенный пункт. В фильтрах справа в поле "Имя услуги" ввести код или название услуги, указанное в электронном направлении. Просмотреть список медучреждений, предоставляющих необходимую услугу, и их контакты. Позвонить в выбранное заведение и записаться на обследование.

Подробная инструкция по использованию фильтров находится внизу страницы электронной карты.

Что нужно для бесплатного УЗИ

Для прохождения обследования по Программе медицинских гарантий требуются:

электронное направление от врача ;

; обращение в медицинское учреждение, имеющее договор с НСЗУ на соответствующую услугу.

Если в выбранном заведении нет необходимого оборудования или у него нет договора с НСЗУ на нужную услугу, бесплатное обследование там провести не смогут.

Как найти больницу через НСЗУ

Если самостоятельно найти нужное медучреждение не удается, можно обратиться в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 .

Оператор поможет найти ближайшие медучреждения, где можно получить необходимую медицинскую услугу.

Когда направление на УЗИ не нужно

Если пациента планово или экстренно госпитализируют, все необходимые обследования, в частности, УЗИ, проводят в этой больнице в пределах соответствующего пакета медицинской помощи. В таком случае отдельное электронное направление на обследование не требуется.