На лабутенах и в Dolce & Gabbana: Мелания Трамп поразила образом на премьере фильма о себе

Первая леди США Мелания Трамп ворвалась в индустрию кино, дебютировав на премьере документального фильма о себе. Для выхода она выбрала стильный наряд от бренда Dolce & Gabbana, который сразу привлек внимание модных обозревателей.

Каким образом покорила Мелания Трамп

Для появления на красной дорожке в Kennedy Center 55-летняя Мелания Трамп выбрала сдержанный классический образ - черный костюм с юбкой от Dolce & Gabbana.

Дополнением наряда стали черные туфли на каблуке от Christian Louboutin. А завершили образ кожаный пояс на талии и волнистая укладка волос.

Первая леди в образе от Dolce & Gabbana (фото: Getty Images)

Мелания позировала фотографам вместе со своим мужем, президентом США Дональдом Трампом. Первая леди улыбалась, в то время как политик сохранял серьезный вид. На мероприятие он пришел в синем костюме и темно-красном галстуке.

"Я горжусь ею. Она сделала замечательную работу. Такие проекты - это непросто... Она говорит на многих языках, очень умная, понимает, что происходит, и действительно хорошо влияет на меня", - сказал Трамп журналистам.

Что известно о фильме Мелании Трамп

Лента с названием "Мелания" вышла в США 30 января 2026 года. Она рассказывает о жизни первой леди в период последних 20 дней перед инаугурацией ее мужа в 2025 году.

Режиссером картины стал Бретт Ратнер. Она была приобретена и профинансирована Amazon MGM Studios - права на прокат стоили около 40 миллионов долларов, а на маркетинг потратили 35 млн.

Мелания Трамп на премьере фильма о себе (фото: Getty Images)

По данным СМИ, продажа билетов пока невысока. Издание Variety предполагает, что фильм в первые дни проката (пятница - воскресенье) сможет заработать 3 миллиона долларов.

Режиссера ленты это не пугает. Он отметил на премьере, что кассовые сборы не будут определяющим фактором успеха, ведь фильм документальный.