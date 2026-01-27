Кардиолог назвала 5 привычек, которые реально защитят сердце в 2026 году

Что нужно знать людям, которые заботятся о своем здоровье

Врач, которая активно делится советами в соцсетях, опубликовала видео с пятью правилами для здорового сердца, с которыми она "идет в 2026 год".

Знайте свои показатели давления

Первый и главный пункт - "знайте свои показатели". Речь идет об артериальном давлении, уровне холестерина и показателе HbA1c, который отражает средний уровень сахара в крови за несколько месяцев.

"Если вы не измеряете показатели, вы не можете этим управлять", - объясняет врач.

По данным медицинских служб, снижение давления и холестерина существенно уменьшает риск ишемической болезни сердца. А повышенный уровень сахара в крови, особенно если он держится долго, может приводить к серьезным осложнениям. Проверить эти показатели можно у семейного врача или в некоторых аптеках.

Двигайтесь ежедневно

Второй совет кардиолог формулирует просто: ежедневное движение - обязательно.

По ее словам, 10-20 минут осознанной активности в день могут дать больше пользы для сердца, чем многие ожидают. Это может быть прогулка, легкая зарядка или растяжка. Главное, чтобы движение было регулярным.

Не забывайте о сне

Третий пункт - сон. Он очень важен и без него никак. Оптимальная продолжительность - это 7-9 часов в сутки.

По словам Набилы Ласкар, плохой сон, незаметно способствует повышению давления, набору веса и хроническому воспалению, что особенно опасно для людей с гипертонией.

Избегайте стресса

Четвертый совет касается стресса. Кардиолог отмечает: его нужно воспринимать как реальный сердечно-сосудистый фактор риска.

Она советует ежедневно внедрять микропрактики для снижения напряжения. Речь идет дыхательные упражнения, короткие перерывы, четкие личные границы между работой и отдыхом.

Питайтесь сбалансировано

Последний пункт - это сбалансированное питание.

"Ешьте для сердца в будущем, а не для сиюминутных желаний", - советует врач.

В рационе должно быть больше растительной пищи, клетчатки и омега-3 жирных кислот и меньше ультраобработанных продуктов.

Эксперты по кардиологии подчеркивают, что здоровое питание - это не жесткие запреты, а разнообразный и сбалансированный рацион. Больше овощей и фруктов, меньше соли, сахара и насыщенных жиров. Такие простые шаги со временем дают ощутимый эффект.