Как высоким девушкам подбирать одежду: советы от Андре Тана

Правило №1: Длина платьев и юбок

По словам Андре Тана, длина одежды - ключевой элемент гармоничного образа.

Неправильно: короткие платья и юбки могут "разрывать" фигуру и делать пропорции менее привлекательными.

Правильно: длина миди и юбки с высокой посадкой подчеркивают линию талии и сохраняют пропорции тела.

Андре Тан дал советы девушкам высокого роста (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Правило №2: Масштабность принта

Узоры на одежде также влияют на восприятие фигуры. На примере видно, как разный размер принта меняет вид образа.

Неправильно: слишком мелкий принт может "теряться" или создавать лишнюю "рябь", которая не подчеркивает внешность.

Правильно: более крупный, масштабный принт выглядит выразительно и создает сбалансированный, гармоничный вид.

По словам Тана, крупные узоры помогают акцентировать внимание на деталях и делают образ более структурированным, особенно для высоких девушек.

Андре Тан дал советы девушкам высокого роста (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Правило №3: Правильная посадка

Еще один важный фактор - посадка одежды. Высокий рост позволяет экспериментировать, но ошибки могут нарушить пропорции.

Неправильно: низкая посадка брюк или укороченные топы визуально "разрезают" туловище, делая ноги короче.

Правильно: высокая посадка брюк в сочетании с пиджаком удлиняет линию ног, акцентирует талию и создает целостный, элегантный образ.

Главная задача - подчеркнуть талию и выровнять пропорции, тогда образ выглядит естественно и стильно.

Андре Тан дал советы девушкам высокого роста (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Правило №4: Размер сумки

Аксессуары тоже важны: сумка может либо уравновесить силуэт, либо "потеряться" на фоне высокого роста.

Неправильно: маленькие клатчи теряются и выглядят непропорционально.

Правильно: сумки среднего или большого размера добавляют гармонии силуэту и создают сбалансированный образ.

Андре Тан дал советы девушкам высокого роста (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Правило №5: Длина брюк

Длина брюк значительно влияет на пропорции нижней части тела.

Неправильно: слишком длинные брюки, собирающиеся складками внизу, утяжеляют силуэт.

Правильно: укороченная длина, открывающая щиколотку, делает образ легким и динамичным.

По словам Андре Тана, именно такая длина создает изящный силуэт и добавляет легкости в ежедневных образах.

Андре Тан дал советы девушкам высокого роста (фото: instagram.com/andre_tan_official)