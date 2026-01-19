Как высоким девушкам подбирать одежду: советы от Андре Тана

Высокий рост часто считают преимуществом, однако при выборе одежды он может создавать трудности с пропорциями. Украинский дизайнер Андре Тан объяснил, на какие детали стоит обращать внимание высоким девушкам, чтобы образ выглядел гармонично и стильно.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Instagram модельера.
Правило №1: Длина платьев и юбок
По словам Андре Тана, длина одежды - ключевой элемент гармоничного образа.
Неправильно: короткие платья и юбки могут "разрывать" фигуру и делать пропорции менее привлекательными.
Правильно: длина миди и юбки с высокой посадкой подчеркивают линию талии и сохраняют пропорции тела.
Правило №2: Масштабность принта
Узоры на одежде также влияют на восприятие фигуры. На примере видно, как разный размер принта меняет вид образа.
Неправильно: слишком мелкий принт может "теряться" или создавать лишнюю "рябь", которая не подчеркивает внешность.
Правильно: более крупный, масштабный принт выглядит выразительно и создает сбалансированный, гармоничный вид.
По словам Тана, крупные узоры помогают акцентировать внимание на деталях и делают образ более структурированным, особенно для высоких девушек.
Правило №3: Правильная посадка
Еще один важный фактор - посадка одежды. Высокий рост позволяет экспериментировать, но ошибки могут нарушить пропорции.
Неправильно: низкая посадка брюк или укороченные топы визуально "разрезают" туловище, делая ноги короче.
Правильно: высокая посадка брюк в сочетании с пиджаком удлиняет линию ног, акцентирует талию и создает целостный, элегантный образ.
Главная задача - подчеркнуть талию и выровнять пропорции, тогда образ выглядит естественно и стильно.
Андре Тан дал советы девушкам высокого роста (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Правило №4: Размер сумки
Аксессуары тоже важны: сумка может либо уравновесить силуэт, либо "потеряться" на фоне высокого роста.
Неправильно: маленькие клатчи теряются и выглядят непропорционально.
Правильно: сумки среднего или большого размера добавляют гармонии силуэту и создают сбалансированный образ.
Правило №5: Длина брюк
Длина брюк значительно влияет на пропорции нижней части тела.
Неправильно: слишком длинные брюки, собирающиеся складками внизу, утяжеляют силуэт.
Правильно: укороченная длина, открывающая щиколотку, делает образ легким и динамичным.
По словам Андре Тана, именно такая длина создает изящный силуэт и добавляет легкости в ежедневных образах.
