Как повторить стиль Кузнецовой без лишних затрат: эти "кожанки" подойдут ко всему

Украинская актриса Екатерина Кузнецова показала три актуальные модели кожаных курток, которые легко вписать в базовый гардероб. Эти варианты позволяют создавать стильные образы без лишних затрат этой весной.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какие куртки выбрала Кузнецова

Винтажная байкерская косуха

Первый образ - классическая байкерская куртка с эффектом потертостей и состаренной кожи. Такая модель выглядит так, будто имеет собственную историю, что придает ей особый характер. Свободный крой, массивная фурнитура и акцент на деталях делают ее ярким элементом любого образа.

Актриса соединила куртку с базовым серым худи, создав комфортный городской "лук". Такой вариант идеально подойдет для ежедневных прогулок или неформальных встреч, когда хочется выглядеть стильно без лишних усилий.

Екатерина Кузнецова (фото: instagram.com/katykino)

Белоснежная "кожанка"

Второй вариант - минималистичная куртка в белом цвете. Она выглядит значительно элегантнее классических темных моделей и добавляет образу легкости и свежести. Именно светлая кожа становится одним из ключевых трендов весны 2026 года.

Кузнецова стилизует такую куртку с прямыми джинсами темно-серого оттенка и белыми кедами. В результате получается гармоничный образ в стиле casual chic, где сочетаются простота, комфорт и утонченность.

Кузнецова показала модные куртки на весну (фото: instagram.com/katykino)

Кожаный бомбер в трендовом цвете

Третий образ - кожаный бомбер в приглушенном зелено-голубом оттенке. Такой цвет является свежей альтернативой классическому черному и прекрасно вписывается в весеннюю палитру.

Модель имеет объемный силуэт, большие карманы и декоративные элементы в виде кнопок. Она позволяет создавать многослойные образы, добавляя под низ свитшоты или лонгсливы. Это универсальное решение для тех, кто хочет выглядеть современно, но не отказываться от практичности.

Как повторить "лук" Кузнецовой (фото: instagram.com/katykino)

Как выбрать идеальную кожаную куртку

Стилисты советуют обращать внимание не только на фасон, но и на посадку и фактуру материала. Оверсайз-силуэты остаются актуальными, ведь они добавляют образу легкости и современности.

Важно также экспериментировать с сочетаниями - грубая кожа прекрасно смотрится с мягким трикотажем или денимом.

Отдельное внимание стоит уделить цветам. Кроме классических черных моделей, этой весной актуальны светлые оттенки и сложные пастельные тона. Они позволяют создавать более свежие и легкие образы, которые выглядят уместно как в городе, так и во время отдыха.