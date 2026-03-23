RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Как один жакет может заменить полшкафа: секрет от Златы Огневич

13:30 23.03.2026 Пн
3 мин
С таким пиджаком можно создать множество стильных образов без лишних затрат
aimg Катерина Собкова
Злата Огневич (коллаж: РБК-Украина)

Популярная певица Злата Огневич продемонстрировала универсальный жакет, который можно сочетать с разными образами. Всего одна вещь способна обновить гардероб и сэкономить на модных покупках.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Больше интересного: Огневич показала, как носить модную юбку из экокожи

Образ певицы

Певица опубликовала серию фото, на которых позирует в сером жакете оверсайз с мелким принтом в клетку.

Платье-жакет стало основой лаконичного аутфита в стиле officecore, демонстрируя, как один элемент гардероба может "выполнять" несколько ролей: и для работы, и для встреч в городе, и для вечерних выходов.

Детали

  • колготки черного цвета - классический аксессуар, делающий образ утонченным и придающий ощущение завершенности;
  • лакированные туфли-лодочки цвета "спелая вишня" - яркий акцент, который легко сочетается с базовой палитрой, и одновременно универсальны для дневных и вечерних "луков";
  • минималистичные украшения - тонкая золотая цепочка и массивное кольцо, которые подчеркивают элегантность, не отвлекая внимание от главного элемента гардероба.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Практичность и универсальность

Образ Огневич - яркий пример того, как можно совместить модные тренды с практичностью. Оверсайз-жакет, который можно трансформировать в разные образы, позволяет экономить средства и место в гардеробе, сохраняя при этом стильный вид.

Это идеальный вариант для тех, кто ценит разумный гардероб: минимум вещей - максимум комбинаций.

Злата Огневич демонстрирует, что современная мода может быть умной, экономной и одновременно эффектной, а базовые вещи гардероба способны стать основой для множества вариантов образов, подходящих для любого дня и события.

Огневич задает тренды (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Как носить жакет как у Златы Огневич

Офисный стиль: жакет оверсайз носим как платье или с классическими брюками. К такому образу подходят лакированные туфли-лодочки и минималистичные украшения.

Повседневный "лук": накинуть жакет на простую футболку и джинсы, добавить кроссовки или лоферы. Такой вариант подходит для прогулок или встреч с друзьями.

Вечерний выход: жакет сочетаем с мини-платьем или шортами, добавляем высокие сапоги или босоножки на каблуке и яркие аксессуары. Это создает ощущение элегантности и женственности одновременно.

Секрет стиля: игра с аксессуарами и цветами позволяет превращать один жакет в десятки разных образов, экономя место в шкафу и бюджет на новые вещи.

Злата Огневич показала модный образ (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Злата ОгневичМодные трендыСтиль жизниТренды