Как один жакет может заменить полшкафа: секрет от Златы Огневич

Популярная певица Злата Огневич продемонстрировала универсальный жакет, который можно сочетать с разными образами. Всего одна вещь способна обновить гардероб и сэкономить на модных покупках.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Певица опубликовала серию фото, на которых позирует в сером жакете оверсайз с мелким принтом в клетку.
Платье-жакет стало основой лаконичного аутфита в стиле officecore, демонстрируя, как один элемент гардероба может "выполнять" несколько ролей: и для работы, и для встреч в городе, и для вечерних выходов.
Детали
Практичность и универсальность
Образ Огневич - яркий пример того, как можно совместить модные тренды с практичностью. Оверсайз-жакет, который можно трансформировать в разные образы, позволяет экономить средства и место в гардеробе, сохраняя при этом стильный вид.
Это идеальный вариант для тех, кто ценит разумный гардероб: минимум вещей - максимум комбинаций.
Злата Огневич демонстрирует, что современная мода может быть умной, экономной и одновременно эффектной, а базовые вещи гардероба способны стать основой для множества вариантов образов, подходящих для любого дня и события.
Офисный стиль: жакет оверсайз носим как платье или с классическими брюками. К такому образу подходят лакированные туфли-лодочки и минималистичные украшения.
Повседневный "лук": накинуть жакет на простую футболку и джинсы, добавить кроссовки или лоферы. Такой вариант подходит для прогулок или встреч с друзьями.
Вечерний выход: жакет сочетаем с мини-платьем или шортами, добавляем высокие сапоги или босоножки на каблуке и яркие аксессуары. Это создает ощущение элегантности и женственности одновременно.
Секрет стиля: игра с аксессуарами и цветами позволяет превращать один жакет в десятки разных образов, экономя место в шкафу и бюджет на новые вещи.