Як один жакет може замінити пів шафи: секрет від Злати Огнєвіч

13:30 23.03.2026 Пн
3 хв
З таким піджаком можна створити безліч стильних образів без зайвих витрат
aimg Катерина Собкова
Злата Огнєвіч (колаж: РБК-Україна)

Популярна співачка Злата Огнєвіч продемонструвала універсальний жакет, який можна поєднувати з різними образами. Всього одна річ здатна оновити гардероб і заощадити на модних покупках.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Образ співачки

Співачка опублікувала серію фото, на яких позує у сірому жакеті оверсайз із дрібним принтом у клітинку.

Сукня-жакет стала основою лаконічного аутфіту в стилі officecore, демонструючи, як один елемент гардероба може "виконувати" кілька ролей: і для роботи, і для зустрічей у місті, і для вечірніх виходів.

Деталі

  • колготки чорного кольору - класичний аксесуар, що робить образ витонченим і додає відчуття завершеності;
  • лаковані туфлі-човники кольору "стигла вишня" - яскравий акцент, який легко поєднується з базовою палітрою, і водночас універсальні для денних і вечірніх "луків";
  • мінімалістичні прикраси - тонкий золотий ланцюжок і масивна каблучка, які підкреслюють елегантність, не відволікаючи увагу від головного елементу гардероба.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Практичність та універсальність

Образ Огнєвіч - яскравий приклад того, як можна поєднати модні тренди з практичністю. Оверсайз-жакет, який можна трансформувати в різні образи, дозволяє економити кошти та місце у гардеробі, зберігаючи при цьому стильний вигляд.

Це ідеальний варіант для тих, хто цінує розумний гардероб: мінімум речей - максимум комбінацій.

Злата Огнєвіч демонструє, що сучасна мода може бути розумною, економною і водночас ефектною, а базові речі гардероба здатні стати основою для безлічі варіантів образів, які підходять для будь-якого дня та події.

Огнєвіч задає тренди (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Як носити жакет як у Злати Огнєвіч

Офісний стиль: жакет оверсайз носимо як сукню або з класичними брюками. До такого образу підходять лаковані туфлі-човники та мінімалістичні прикраси.

Повсякденний "лук": накинути жакет на просту футболку та джинси, додати кросівки або лофери. Такий варіант підходить для прогулянок або зустрічей з друзями.

Вечірній вихід: жакет поєднуємо з міні-сукнею або шортами, додаємо високі чоботи або босоніжки на підборах і яскраві аксесуари. Це створює відчуття елегантності та жіночності одночасно.

Секрет стилю: гра з аксесуарами і кольорами дозволяє перетворювати один жакет на десятки різних образів, економлячи місце в шафі та бюджет на нові речі.

Злата Огнєвіч показала модний образ (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

