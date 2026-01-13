ua en ru
Короткое черное платье и сапоги-трубы: стильный образ Джамалы

Вторник 13 января 2026 16:28
Короткое черное платье и сапоги-трубы: стильный образ Джамалы Джамала (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Украинская певица Джамала продемонстрировала, как классика сочетается с современными fashion-трендами. Центральным элементом образа стало черное мини-платье А-силуэта с архитектурным кроем, которое она сочетала с высокими сапогами-трубами и массивными аксессуарами.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Основная концепция образа: платье А-силуэта

Джамала выбрала модель, сочетающую лаконичность и взвешенную форму.

Платье имеет приталенный верх и расклешенную юбку А-силуэта. Такой крой подчеркивает фигуру, одновременно оставляя место для свободы движений и создавая ощущение легкости.

Ткань платья - плотная и матовая, что придает изделию строгости и статусности. Экстремальная мини-длина юбки уравновешивается закрытым верхом и длинными рукавами, благодаря чему образ выглядит элегантно и совсем не вызывающе.

Короткое черное платье и сапоги-трубы: стильный образ ДжамалыДжамала показала модный "лук" (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Акцентная обувь: высокие сапоги-трубы

Образ Джамалы дополнили высокие черные сапоги с широким голенищем, которые визуально удлиняют ноги и добавляют современного динамичного акцента.

Сочетание короткого платья и массивной обуви отражает один из главных fashion-трендов этого сезона - контраст между нежностью силуэта и весомостью деталей.

Короткое черное платье и сапоги-трубы: стильный образ ДжамалыПевица показала, как носить сапоги-трубы (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)

Детали и аксессуары: этнические мотивы и массивность

Особое внимание привлекают аксессуары, которые придают образу индивидуальности.

Джамала использовала многослойные украшения на шее: тонкий черный чокер с небольшим подвесом в паре с длинной серебристой цепочкой создает градацию и глубину стиля.

Короткое черное платье и сапоги-трубы: стильный образ ДжамалыДжамала задает тренды (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Руки певицы украшали массивные кольца, среди которых выделялся круглый перстень с эмалью, напоминающей традиционные этнические орнаменты.

Сдержанный матовый маникюр в темных тонах завершил общую концепцию образа, подчеркивая эстетику классики с современными акцентами.

Короткое черное платье и сапоги-трубы: стильный образ Джамалы

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Бьюти-образ: мягкость в деталях

Прическа Джамалы выполнена в виде мягких волн, смягчающих строгий крой платья и добавляющих образу женственности.

Макияж ограничился коричнево-нюдовой гаммой с акцентом на глаза, что гармонирует с теплым освещением и подчеркивает естественную красоту певицы.

Короткое черное платье и сапоги-трубы: стильный образ ДжамалыПевица показала, с чем носить короткое платье зимой (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)

Образ Джамалы демонстрирует, как классическое "маленькое черное платье" может стать современным fashion-объектом, если дополнить его актуальной обувью, аксессуарами и тщательно продуманным бьюти-образом.

Это идеальный пример того, как сочетать сдержанность и выразительные детали, оставаясь в тренде и создавая индивидуальный стиль.

Короткое черное платье и сапоги-трубы: стильный образ ДжамалыДжамала (фото: instagram.com/jamalajaaaa)

