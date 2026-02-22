Горняк показала многослойный "лук" с пальто и свитером: повторите этот тренд

Джинсовый total look

Основой образа стала комбинация джинсовой рубашки и широких джинсов:

Джинсы : модель wide-leg темно-синего цвета визуально удлиняет ноги и добавляет современного объема.

: модель wide-leg темно-синего цвета визуально удлиняет ноги и добавляет современного объема. Рубашка: Кристина надела длинную рубашку поверх джинсов, но застегнула ее только на верхние пуговицы.

Такое сочетание создает базу, которая подходит для любого стиля и легко адаптируется под различные аксессуары и верхнюю одежду.

Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Верхняя одежда - классическое пальто

Поверх денима Кристина выбрала длинное пальто прямого кроя черного оттенка.

Вертикальные линии пальто вытягивают силуэт, делая фигуру стройнее.

Такая верхняя одежда - универсальная инвестиция: подойдет и к кроссовкам, и к элегантным сапогам.

Этот элемент гардероба обеспечивает тепло и создает аккуратный, завершенный образ.

Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

"Фишка" образа: свитер вместо шарфа

Оригинальное решение от Кристины - накинуть бежевый джемпер крупной вязки на плечи и завязать рукава спереди.

Это добавляет текстуры и создает дополнительный слой тепла у шеи.

Нейтральный бежевый цвет смягчает контраст между темным пальто и синим денимом.

Свитер легко можно снять или накинуть под пальто в случае холодной погоды.

Такой прием не только стильный, но и максимально практичный для весенних изменений погоды.

Бывшая Остапчука показала модный лук на весну (фото: instagram.com/kristygor)

Акценты и аксессуары

Детали делают образ "живым" и завершенным:

Обувь : замшевые лоферы насыщенного терракотового цвета. Яркое пятно на фоне спокойной гаммы подчеркивает стиль.

: замшевые лоферы насыщенного терракотового цвета. Яркое пятно на фоне спокойной гаммы подчеркивает стиль. Сумка : вместительная модель в синем цвете, которая перекликается с джинсами. Дополнительная изюминка - платок, повязанный на ручку сумки.

: вместительная модель в синем цвете, которая перекликается с джинсами. Дополнительная изюминка - платок, повязанный на ручку сумки. Аксессуары: классические очки-авиаторы, золотые серьги-шарики и красный маникюр.

Такие мелочи создают завершенный и дорогой вид без излишней утонченности.

Бывшая Остапчука показала модный образ (фото: instagram.com/kristygor)

Как повторить образ Кристины Горняк

Возьмите свои любимые джинсы и джинсовую рубашку (тон не обязательно должен совпадать). Добавьте длинное пальто темного цвета. Накиньте на плечи любой базовый свитер (бежевый, молочный или серый). Выберите контрастную обувь: бордовую, рыжую или даже белые кеды. Дополните образ классическими очками и лаконичными аксессуарами.

Этот "лук" идеально подходит для прогулок по городу: многослойность защищает от ветра, а правильное сочетание базовых вещей делает образ элегантным и современным одновременно.

Как повторить "лук" Кристины Горняк (фото: instagram.com/kristygor)