Горняк показала многослойный "лук" с пальто и свитером: повторите этот тренд

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогер Кристина Горняк продемонстрировала, как легко создать стильный многослойный образ для весны 2026. Пальто, джинсы и свитер на плечах - идеальное сочетание комфорта и элегантности, которое сможет повторить каждая.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Джинсовый total look
Основой образа стала комбинация джинсовой рубашки и широких джинсов:
Такое сочетание создает базу, которая подходит для любого стиля и легко адаптируется под различные аксессуары и верхнюю одежду.
Верхняя одежда - классическое пальто
Поверх денима Кристина выбрала длинное пальто прямого кроя черного оттенка.
Этот элемент гардероба обеспечивает тепло и создает аккуратный, завершенный образ.
"Фишка" образа: свитер вместо шарфа
Оригинальное решение от Кристины - накинуть бежевый джемпер крупной вязки на плечи и завязать рукава спереди.
Такой прием не только стильный, но и максимально практичный для весенних изменений погоды.
Акценты и аксессуары
Детали делают образ "живым" и завершенным:
Такие мелочи создают завершенный и дорогой вид без излишней утонченности.
Как повторить образ Кристины Горняк
Этот "лук" идеально подходит для прогулок по городу: многослойность защищает от ветра, а правильное сочетание базовых вещей делает образ элегантным и современным одновременно.
