Горняк показала багатошаровий "лук" із пальтом і светром: повторіть цей тренд

Джинсовий total look

Основою образу стала комбінація джинсової сорочки та широких джинсів:

: модель wide-leg темно-синього кольору візуально подовжує ноги та додає сучасного об’єму. Сорочка: Христина одягла довгу сорочку поверх джинсів, але застебнула її лише на верхні ґудзики.

Таке поєднання створює базу, яка підходить для будь-якого стилю і легко адаптується під різні аксесуари та верхній одяг.

Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Верхній одяг - класичне пальто

Поверх деніму Христина обрала довге пальто прямого крою чорного відтінку.

Вертикальні лінії пальто витягують силует, роблячи фігуру стрункішою.

Такий верхній одяг - універсальна інвестиція: підійде і до кросівок, і до елегантних чобіт.

Цей елемент гардеробу забезпечує тепло та створює акуратний, завершений образ.

Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

"Фішка" образу: светр замість шарфа

Оригінальне рішення від Христини - накинути бежевий джемпер грубої в’язки на плечі та зав’язати рукави спереду.

Це додає текстури та створює додатковий шар тепла біля шиї.

Нейтральний бежевий колір пом’якшує контраст між темним пальтом і синім денімом.

Светр легко можна зняти або накинути під пальто у разі холодної погоди.

Такий прийом не лише стильний, а й максимально практичний для весняних змін погоди.

Колишня Остапчука показала модний лук на весну (фото: instagram.com/kristygor)

Акценти та аксесуари

Деталі роблять образ "живим" та завершеним:

: замшеві лофери насиченого теракотового кольору. Яскрава пляма на фоні спокійної гами підкреслює стиль. Сумка : містка модель у синьому кольорі, що перегукується з джинсами. Додаткова родзинка — хустка, пов’язана на ручку сумки.

: містка модель у синьому кольорі, що перегукується з джинсами. Додаткова родзинка — хустка, пов’язана на ручку сумки. Аксесуари: класичні окуляри-авіатори, золоті сережки-кульки та червоний манікюр.

Такі дрібниці створюють завершений і дорогий вигляд без зайвої витонченості.

Колишня Остапчука показала модний образ (фото: instagram.com/kristygor)

Як повторити образ Христини Горняк

Візьміть свої улюблені джинси та джинсову сорочку (тон не обов’язково повинен збігатися). Додайте довге пальто темного кольору. Накиньте на плечі будь-який базовий светр (бежевий, молочний або сірий). Виберіть контрастне взуття: бордове, руде або навіть білі кеди. Доповніть образ класичними окулярами та лаконічними аксесуарами.

Цей "лук" ідеально підходить для прогулянок містом: багатошаровість захищає від вітру, а правильне поєднання базових речей робить образ елегантним і сучасним одночасно.

Як повторити "лук" Христини Горняк (фото: instagram.com/kristygor)