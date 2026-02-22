Горняк показала багатошаровий "лук" із пальтом і светром: повторіть цей тренд

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус і блогерка Христина Горняк продемонструвала, як легко створити стильний багатошаровий образ для весни 2026. Пальто, джинси та светр на плечах - ідеальне поєднання комфорту та елегантності, яке зможе повторити кожна.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Джинсовий total look
Основою образу стала комбінація джинсової сорочки та широких джинсів:
Таке поєднання створює базу, яка підходить для будь-якого стилю і легко адаптується під різні аксесуари та верхній одяг.
Верхній одяг - класичне пальто
Поверх деніму Христина обрала довге пальто прямого крою чорного відтінку.
Цей елемент гардеробу забезпечує тепло та створює акуратний, завершений образ.
"Фішка" образу: светр замість шарфа
Оригінальне рішення від Христини - накинути бежевий джемпер грубої в’язки на плечі та зав’язати рукави спереду.
Такий прийом не лише стильний, а й максимально практичний для весняних змін погоди.
Акценти та аксесуари
Деталі роблять образ "живим" та завершеним:
Такі дрібниці створюють завершений і дорогий вигляд без зайвої витонченості.
Як повторити образ Христини Горняк
Цей "лук" ідеально підходить для прогулянок містом: багатошаровість захищає від вітру, а правильне поєднання базових речей робить образ елегантним і сучасним одночасно.
