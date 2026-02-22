UA

Горняк показала багатошаровий "лук" із пальтом і светром: повторіть цей тренд

Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Катерина Собкова

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус і блогерка Христина Горняк продемонструвала, як легко створити стильний багатошаровий образ для весни 2026. Пальто, джинси та светр на плечах - ідеальне поєднання комфорту та елегантності, яке зможе повторити кожна.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Більше цікавого: Дружина Остапчука показала тредові лофери на весну 2026

Джинсовий total look

Основою образу стала комбінація джинсової сорочки та широких джинсів:

  • Джинси: модель wide-leg темно-синього кольору візуально подовжує ноги та додає сучасного об’єму.
  • Сорочка: Христина одягла довгу сорочку поверх джинсів, але застебнула її лише на верхні ґудзики.

Таке поєднання створює базу, яка підходить для будь-якого стилю і легко адаптується під різні аксесуари та верхній одяг.

Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Верхній одяг - класичне пальто

Поверх деніму Христина обрала довге пальто прямого крою чорного відтінку.

  • Вертикальні лінії пальто витягують силует, роблячи фігуру стрункішою.
  • Такий верхній одяг - універсальна інвестиція: підійде і до кросівок, і до елегантних чобіт.

Цей елемент гардеробу забезпечує тепло та створює акуратний, завершений образ.

Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

"Фішка" образу: светр замість шарфа

Оригінальне рішення від Христини - накинути бежевий джемпер грубої в’язки на плечі та зав’язати рукави спереду.

  • Це додає текстури та створює додатковий шар тепла біля шиї.
  • Нейтральний бежевий колір пом’якшує контраст між темним пальтом і синім денімом.
  • Светр легко можна зняти або накинути під пальто у разі холодної погоди.

Такий прийом не лише стильний, а й максимально практичний для весняних змін погоди.

Колишня Остапчука показала модний лук на весну (фото: instagram.com/kristygor)

Акценти та аксесуари

Деталі роблять образ "живим" та завершеним:

  • Взуття: замшеві лофери насиченого теракотового кольору. Яскрава пляма на фоні спокійної гами підкреслює стиль.
  • Сумка: містка модель у синьому кольорі, що перегукується з джинсами. Додаткова родзинка — хустка, пов’язана на ручку сумки.
  • Аксесуари: класичні окуляри-авіатори, золоті сережки-кульки та червоний манікюр.

Такі дрібниці створюють завершений і дорогий вигляд без зайвої витонченості.

Колишня Остапчука показала модний образ (фото: instagram.com/kristygor)

Як повторити образ Христини Горняк

  1. Візьміть свої улюблені джинси та джинсову сорочку (тон не обов’язково повинен збігатися).
  2. Додайте довге пальто темного кольору.
  3. Накиньте на плечі будь-який базовий светр (бежевий, молочний або сірий).
  4. Виберіть контрастне взуття: бордове, руде або навіть білі кеди.
  5. Доповніть образ класичними окулярами та лаконічними аксесуарами.

Цей "лук" ідеально підходить для прогулянок містом: багатошаровість захищає від вітру, а правильне поєднання базових речей робить образ елегантним і сучасним одночасно.

Як повторити "лук" Христини Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Модні трендиСтиль життяТренди