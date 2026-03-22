Джинсы и "кожанка": как повторить "лук" Поляковой с базовыми вещами на весну

Какой "лук" выбрала Полякова

Базовые вещи могут выглядеть эффектно, если правильно их сочетать - и примером этого стал свежий образ Оли Поляковой.

Певица сделала ставку на простые, но трендовые элементы гардероба, которые вместе создают современный и одновременно универсальный лук.

Основой образа стала кожаная куртка-косуха. Такой фасон этой весной является одним из самых актуальных, ведь добавляет образу расслабленности и позволяет комбинировать куртку с объемными вещами. Кроме того, массивные молнии и грубая фактура кожи делают образ более выразительным.

Чтобы смягчить этот эффект, Полякова выбрала светлый трикотажный джемпер с фактурной отделкой. Легкий эффект небрежности, такой как необработанные края, создает интересный контраст с грубой кожей.

Именно такая игра фактур - один из ключевых приемов, который используют стилисты.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Не менее важной частью образа стали широкие голубые джинсы. Светлый деним и свободный крой остаются среди главных трендов 2026 года. Они помогают сбалансировать объемный верх и при этом делают силуэт более современным.

Отдельную роль в этом "луке" играют аксессуары. Массивные солнцезащитные очки добавляют загадочности, а длинные цепочки и кулоны поверх трикотажа создают легкое настроение. Именно детали делают базовый образ модным.

Полякова показала модный образ на весну 2026 (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Стилисты советуют обратить внимание на баланс пропорций: если верх и низ объемные, стоит добавить акцент на лицо или украшения, чтобы образ не выглядел перегруженным.

Также важно сочетать разные фактуры - кожу, деним, трикотаж - это добавляет глубины даже самым простым комбинациям.

Сочетание голубых джинсов, черной кожаной куртки и светлого верха уже называют универсальной формулой весеннего гардероба. Такой образ легко адаптировать под повседневный стиль - от прогулок по городу до неформальных встреч.

Полякова задает тренды (фото: instagram.com/polyakovamusic)