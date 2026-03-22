Джинси та "шкірянка": як повторити "лук" Полякової з базовими речами на весну

Який "лук" вибрала Полякова

Базові речі можуть виглядати ефектно, якщо правильно їх поєднати - і прикладом цього став свіжий образ Олі Полякової.

Співачка зробила ставку на прості, але трендові елементи гардероба, які разом створюють сучасний і водночас універсальний лук.

Основою образу стала шкіряна куртка-косуха. Такий фасон цієї весни є одним із найактуальніших, адже додає образу розслабленості та дозволяє комбінувати куртку з об’ємними речами. Крім того, масивні блискавки та груба фактура шкіри роблять образ більш виразним.

Щоб пом’якшити цей ефект, Полякова обрала світлий трикотажний джемпер з фактурною обробкою. Легкий ефект недбалості, як-от необроблені краї, створює цікавий контраст із грубою шкірою.

Саме така гра фактур - один із ключових прийомів, який використовують стилісти.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Не менш важливою частиною образу стали широкі блакитні джинси. Світлий денім і вільний крій залишаються серед головних трендів 2026 року. Вони допомагають збалансувати об’ємний верх і водночас роблять силует більш сучасним.

Окрему роль у цьому "луці" відіграють аксесуари. Масивні сонцезахисні окуляри додають загадковості, а довгі ланцюжки та кулони поверх трикотажу створюють легкий настрій. Саме деталі роблять базовий образ модним.

Полякова показала модний образ на весну 2026 (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Стилісти радять звернути увагу на баланс пропорцій: якщо верх і низ об’ємні, варто додати акцент на обличчя або прикраси, щоб образ не виглядав перевантаженим.

Також важливо поєднувати різні фактури - шкіру, денім, трикотаж - це додає глибини навіть найпростішим комбінаціям.

Поєднання блакитних джинсів, чорної шкіряної куртки та світлого верху вже називають універсальною формулою весняного гардероба. Такий образ легко адаптувати під повсякденний стиль - від прогулянок містом до неформальних зустрічей.

Полякова задає тренди (фото: instagram.com/polyakovamusic)