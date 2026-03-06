ua en ru
Даша Трегубова показала юбку с wow-эффектом: как повторить ее образ

07:15 06.03.2026 Пт
2 мин
Один яркий элемент и весь "лук" оживает
aimg Катерина Собкова
Даша Трегубова показала юбку с wow-эффектом: как повторить ее образ Даша Трегубова (коллаж: РБК-Украина)

Актриса и телеведущая Даша Трегубова показала юбку из экокожи, которая стала трендовым акцентом. Ее образ демонстрирует, как сочетать эффектные детали и базовые вещи для современного стиля.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Больше интересного: Жакет и рубашка вместо платья: стильный прием Даши Трегубовой

Какой "лук" выбрала телеведущая

Эффектная юбка из экокожи

Юбка из экокожи с благородным матовым блеском, стала настоящим вау-элементом. Особенность - длинная бахрома, которая "оживает" при каждом шаге, создавая театральный эффект и подчеркивая подвижность образа.

Тренд на сочетание кожаной фактуры и подвижных элементов остается актуальным: он сочетает стиль городского вестерна и современный гламур, делая образ одновременно элегантным и дерзким.

Даша Трегубова показала юбку с wow-эффектом: как повторить ее образТрегубова задает тренды (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Куртка в стиле карго с высоким воротником

Верх образа Даши удачно контрастирует с ярким низом. Куртка песочного оттенка нейтрализует насыщенный красный и одновременно добавляет структуры.

Модель свободного кроя с накладными карманами и металлическими деталями создает современный силуэт, а кулиска на талии подчеркивает фигуру, не утяжеляя общий объем.

Высокий воротник добавляет строгости и ощущение защищенности, в то время как распущенные волосы создают гармоничный визуальный баланс.

Даша Трегубова показала юбку с wow-эффектом: как повторить ее образДаша Трегубова показала стильный "лук" (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Почему этот образ работает

  1. Игра цветов: сочетание глубокого красного и теплого кэмел выглядит дорого и статусно.
  2. Контраст фактур: грубая ткань куртки, гладкая экокожа юбки и легкая бахрома создают многослойность и подчеркивают стиль.
  3. Обувь: лаконичные бежевые туфли-лодочки визуально удлиняют ногу и не отвлекают внимание от акцентного элемента.

Этот выход Даши Трегубовой демонстрирует, как правильно интегрировать один яркий элемент в образ: юбка становится центром, а все остальные детали лишь подчеркивают ее эффект.

Комбинация красного и песочного, подвижности бахромы и структурированности карго-куртки создает баланс между элегантностью и дерзостью, который идеально подходит для весенних прогулок или светских мероприятий.

Для тех, кто хочет повторить образ, главное правило - один яркий акцент + нейтральные дополнения. Так можно выглядеть модно, дорого и одновременно оставаться комфортным в повседневном стиле.

Даша Трегубова показала юбку с wow-эффектом: как повторить ее образДаша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

