Жена Решетника в жакете "гусиная лапка": секрет безупречного образа

Классический принт "гусиная лапка" и правильные детали способны украсить любой образ. Жена телеведущего Григория Решетника Кристина показала, как один пиджак может стать основой безупречного "лука" на каждый день.
Подробнее об этом читайте в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Главный акцент - жакет
Удлиненный двубортный жакет с четкими плечами и черно-белым принтом "гусиная лапка" задает тон всему аутфиту.
Структурированные плечи и четкие линии пиджака добавляют стилю делового лоска, а черно-белый принт выглядит одновременно элегантно и современно.
Главным акцентом пиджака являются массивные золотистые пуговицы, которые перекликаются с классическими деталями от известных модных домов.
Этот небольшой, но выразительный элемент подчеркивает статусность и делает образ более дорогим.
Базовые элементы
Чтобы не перегружать аутфит, Кристина выбрала черные брюки клеш от колена со стрелками. Такой фасон не только добавляет графичности силуэту, но и визуально удлиняет ноги, делая фигуру стройнее.
Образ дополняют черные туфли с острым носком и деликатными золотистыми деталями, которые гармонично перекликаются с пуговицами на пиджаке.
Аксессуары
Структурированная черная сумка-"косметичка" на золотой цепочке дополняет деловой стиль и гармонично интегрирует акцентные металлические детали.
Beauty-образ
Распущенные волосы с легким объемом и макияж в теплых нюдовых тонах подчеркивают естественную красоту телеведущей, не отвлекая внимания от графичного принта одежды.
Секрет wow-эффекта
Этот "лук" демонстрирует, как один классический элемент с правильно подобранными деталями создает wow-эффект. Акцентный принт, структурированные силуэты, деликатные металлические детали и натуральный макияж - и ваш образ выглядит безупречно.
Стилистические лайфхаки
