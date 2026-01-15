Андре Тан раскрыл секреты, как невысоким девушкам выглядеть стройнее

Правило №1. Правильные пропорции - основа всего образа

Одной из самых распространенных ошибок Андре Тан называет разделение фигуры по принципу 50/50.

Удлиненные джемперы или худи, заканчивающиеся на уровне бедер, в сочетании с брюками визуально "режут" силуэт пополам. В результате ноги кажутся короче, а фигура - приземленной.

Вместо этого дизайнер советует придерживаться пропорции 1/3 к 2/3.

Укороченный верх или заправленная рубашка акцентируют на талии, а брюки с высокой посадкой занимают большую часть визуального роста. Такой прием делает ноги длиннее, а образ - более утонченным.

Андре Тан дал советы девушкам невысокого роста (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Правило №2. V-образный вырез вместо высокой горловины

Высокие воротники и закрытые горловины, по словам дизайнера, визуально укорачивают шею и утяжеляют верхнюю часть тела. Это особенно заметно на девушках невысокого роста.

Альтернативой становятся V-образные вырезы на топах, платьях или пиджаках. Они создают вертикальную линию, удлиняют шею и облегчают силуэт, делая образ более элегантным.

Андре Тан дал советы девушкам невысокого роста (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Правило №3. Масштабность принта имеет значение

Размер и контрастность узора напрямую влияют на восприятие фигуры. Крупные, активные и анималистические принты могут "перегружать" образ и уменьшать силуэт.

Андре Тан советует выбирать мелкие или деликатные принты, которые не скрывают линии тела и сохраняют правильные пропорции. Такая одежда выглядит гармоничнее и не забирает визуальный рост.

Андре Тан дал советы девушкам невысокого роста (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Правило №4. Вертикальные линии работают всегда

Горизонтальные акценты, сложные наслоения и неправильные сочетания вещей могут визуально расширять фигуру. Зато четкие вертикальные линии - в крое, швах или застежках - вытягивают силуэт и добавляют роста.

Андре Тан дал советы девушкам невысокого роста (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Правило №5. Обувь в тон к низу

Контрастная обувь, особенно темная на фоне светлой одежды или открытых ног, визуально "обрывает" линию и делает ноги короче. Дизайнер советует подбирать обувь в тон к брюкам, юбке или цвету кожи. Это создает непрерывную вертикаль и удлиняет силуэт.

Андре Тан дал советы девушкам невысокого роста (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Правило №6. Акценты в портретной зоне

Завершающий штрих - правильные акценты в верхней части образа. Отсутствие аксессуаров заставляет взгляд скользить вниз, тогда как серьги, яркая помада или выразительный макияж поднимают фокус к лицу.

По словам Андре Тана, именно эти детали помогают сбалансировать пропорции и сделать образ завершенным.

Андре Тан дал советы девушкам невысокого роста (фото: instagram.com/andre_tan_official)