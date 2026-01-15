Андре Тан розкрив секрети, як невисоким дівчатам виглядати стрункішими

Правило №1. Правильні пропорції - основа всього образу

Однією з найпоширеніших помилок Андре Тан називає поділ фігури за принципом 50/50.

Подовжені джемпери або худі, що закінчуються на рівні стегон, у поєднанні зі штанами візуально "ріжуть" силует навпіл. У результаті ноги здаються коротшими, а фігура - приземленою.

Натомість дизайнер радить дотримуватися пропорції 1/3 до 2/3.

Вкорочений верх або заправлена сорочка акцентують на талії, а штани з високою посадкою займають більшу частину візуального зросту. Такий прийом робить ноги довшими, а образ - більш витонченим.

Андре Тан дав поради дівчатам невисокого зросту (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Правило №2. V-подібний виріз замість високої горловини

Високі коміри та закриті горловини, за словами дизайнера, візуально вкорочують шию та обтяжують верхню частину тіла. Це особливо помітно на дівчатах невисокого зросту.

Альтернативою стають V-подібні вирізи на топах, сукнях або піджаках. Вони створюють вертикальну лінію, подовжують шию та полегшують силует, роблячи образ більш елегантним.

Андре Тан дав поради дівчатам невисокого зросту (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Правило №3. Масштабність принту має значення

Розмір і контрастність візерунка безпосередньо впливають на сприйняття фігури. Великі, активні та анімалістичні принти можуть "перевантажувати" образ і зменшувати силует.

Андре Тан радить обирати дрібні або делікатні принти, які не приховують лінії тіла та зберігають правильні пропорції. Такий одяг виглядає гармонійніше й не забирає візуальний зріст.

Андре Тан дав поради дівчатам невисокого зросту (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Правило №4. Вертикальні лінії працюють завжди

Горизонтальні акценти, складні нашарування та неправильні поєднання речей можуть візуально розширювати фігуру. Натомість чіткі вертикальні лінії - у крої, швах або застібках - витягують силует і додають зросту.

Андре Тан дав поради дівчатам невисокого зросту (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Правило №5. Взуття в тон до низу

Контрастне взуття, особливо темне на фоні світлого одягу або відкритих ніг, візуально "обриває" лінію та робить ноги коротшими. Дизайнер радить підбирати взуття в тон до штанів, спідниці або кольору шкіри. Це створює безперервну вертикаль і подовжує силует.

Андре Тан дав поради дівчатам невисокого зросту (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Правило №6. Акценти у портретній зоні

Завершальний штрих - правильні акценти у верхній частині образу. Відсутність аксесуарів змушує погляд ковзати вниз, тоді як сережки, яскрава помада або виразний макіяж підіймають фокус до обличчя.

За словами Андре Тана, саме ці деталі допомагають збалансувати пропорції та зробити образ завершеним.

Андре Тан дав поради дівчатам невисокого зросту (фото: instagram.com/andre_tan_official)