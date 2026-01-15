Как носить шубу "тедди" зимой: стильный городской образ Насти Каменских

Шуба из экомеха в стиле Teddy Bear Coat уже давно закрепилась в статусе базового зимнего must-have. Настя Каменских показала, как сделать "тедди" ключевым элементом повседневного городского "лука", совместив комфорт и актуальные тренды.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала певица

Каменских позирует на фоне городской архитектуры в светлой шубе "тедди" классического прямого кроя. Молочно-бежевый оттенок верхней одежды выглядит универсально и дорого, а фактурный экомех добавляет образу уютности.

Такая модель остается вне времени и легко вписывается как в спортивные, так и в более элегантные комбинации.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя выбрала расслабленный casual-формат, совместив шубу с базовыми синими джинсами прямого кроя. Деним в этом случае уравновешивает объем верхней одежды и делает образ более практичным для ежедневных прогулок.

Удачным акцентом стали кроссовки в светлой гамме с контрастной коричневой подошвой - именно такая обувь добавляет луку динамики и подчеркивает спортивное настроение.

Каменских показала модную шубу из эко-меха (фото: instagram.com/kamenskux)

Еще одна важная деталь - аксессуары. Каменских дополнила образ компактной сумкой через плечо в тон шубы. Такой прием поддерживает монохромную концепцию и создает целостную стилистическую картину. Минимализм в выборе аксессуаров позволяет сосредоточить внимание на фактуре и силуэте верхней одежды, не перегружая образ.

Отдельного внимания заслуживает многослойность. Под шубой Настя выбрала светлый топ и теплый шарф в нейтральном оттенке, что не только добавляет практичности в прохладную погоду, но и мягко обрамляет зону лица. Такой прием делает образ еще более уютным и одновременно стильным.

Каменских задает тренды (фото: instagram.com/kamenskux)

"Лук" Каменских - наглядный пример того, как шуба "тедди" может стать основой универсального зимнего гардероба. Она не требует сложных сочетаний или ярких деталей, ведь сама фактура экомеха работает как главный модный акцент.

Светлая палитра, простые силуэты и удобная обувь - формула, которая позволяет выглядеть актуально без лишних усилий.

Таким образом, образ Насти Каменских демонстрирует главный принцип современной моды: комфорт и стиль могут сосуществовать.

Шуба "тедди" в сочетании с джинсами и кроссовками - беспроигрышный вариант для зимы, который подойдет как для прогулок по городу, так и для путешествий или повседневных дел.

Как носить шубу из эко-меха (фото: instagram.com/kamenskux)

Как выбрать шубу "Тедди" в 2026 году

Экотренд

Выбирайте модели из экомеха. Это не только этично, но и очень практично - современные материалы греют не хуже натуральных.

Длина

Актуальными остаются как укороченные варианты (до бедра), так и модели в длине макси, которые позволяют носить под ними даже легкие платья.

Цвета

Помимо классического кэмел, обратите внимание на яркие оттенки (бордовый, шоколадный) или нежный цвет слоновой кости.