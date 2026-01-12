Андре Тан назвал трендовые цвета, которые будут актуальными весь год (фото)

Модельер Андре Тан поделился главными цветовыми тенденциями, которые будут определять моду в течение всего года. По его словам, в 2026-м палитра становится более сложной, глубокой и эмоциональной.

РБК-Украина со ссылкой на пост из Instagram Тана рассказывает, какие цвета станут главным трендом 2026 года.

Фиолетовый и синий деним

Сливовые и глубокие фиолетовые оттенки дизайнер называет одними из ключевых в 2026 году. Особенно выигрышно они смотрятся в сочетании с классическим синим денимом. Такая комбинация работает и в повседневных образах, и в более элегантных вариантах - от пальто и жакетов до аксессуаров.

Фиолетовый добавляет образу благородства и глубины, а деним балансирует его, делая сочетание универсальным и не перегруженным.

Мягкий оранжевый

На смену ярким кислотным оттенкам приходит спокойный, приглушенный оранжевый. Андре Тан советует выбирать теплые, благородные тона, которые хорошо сочетаются с бежевым, коричневым и денимом.

Такой оранжевый легко интегрируется в базовый гардероб и не выглядит слишком вызывающе. Он подходит для жакетов, пальто, трикотажа и даже аксессуаров.

Лиловые оттенки

Лиловый в 2026 году становится настоящим универсалом - от почти прозрачных, пастельных тонов до насыщенных, глубоких вариантов. Дизайнер отмечает, что этот цвет добавляет образам нежности, легкости и утонченности.

Лиловые оттенки хорошо работают как в минималистичных образах, так и в более романтичных или городских стилизациях.

Пыльно-розовый

Розовый не исчезает из моды, но меняет характер. В новом сезоне он становится более сдержанным, более взрослым и сложным. Пыльно-розовые оттенки круто смотрятся в сочетании с бохо-стилем, легкими тканями и летними платьями.

Этот цвет одинаково уместен как в вечерних образах, так и в повседневных комплектах.

Бирюзовый и оттенки Tiffany

Бирюзовый, мятный и светло-голубой цвета Андре советует использовать для акцентов. Они идеально подходят для аксессуаров, легких тканей и летних образов, добавляя свежести и ощущения легкости.

Такие цвета освежают даже самую простую стилизацию и отлично работают в теплое время года.

Бежевый, коричневый и красный

Классические оттенки остаются в моде, но возвращаются в новых комбинациях. Бежевый и коричневый дизайнер советует сочетать с более яркими акцентами: мятным, оранжевым или бирюзовым.

Красный в 2026 году становится глубже и сдержаннее, но не теряет своего характера и силы.

Колорблокинг

Отдельная тенденция, на которую обращает внимание Тан, это возвращение колорблокинга. Тотально цветные образы, смелые сочетания и игра с оттенками снова актуальны.

Дизайнер призывает не бояться экспериментов и создавать яркие, эмоциональные комплекты, сочетая несколько трендовых цветов в одном образе.