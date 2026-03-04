Андре Тан назвал трендовые сумки весны 2026, которые сделают образ дорогим

В этом сезоне мода делает ставку не просто на форму, а на характер: в фаворе - выразительные силуэты, винтажные детали и модели, которые способны "поднять" даже самый простой образ.

Модные сумки на весну 2026

Сумка-косметичка

Первой в списке фаворитов стала сумка-косметичка. Компактная, лаконичная и одновременно вместительная модель возвращается на подиумы в новом прочтении. Если раньше такие аксессуары воспринимались исключительно как внутренний органайзер, то теперь дизайнеры предлагают носить их как полноценную сумку.

В моде гладкая и структурированная кожа, пастельные оттенки и минималистичный декор. Такой вариант идеально дополнит как деловой костюм, так и легкое весеннее платье.

Андре Тан о трендах на весну 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Сумка-мешочек

Не менее актуальной будет сумка-мешочек. Мягкая форма, кулиска или тонкие шнурки добавляют образу непринужденности. Андре Тан отмечает, что этот тренд прекрасно вписывается в повседневный гардероб активной женщины.

Особенно популярными станут модели из натуральной кожи, замши или текстиля с деликатной фурнитурой. Они сочетают комфорт и стиль, что особенно важно в условиях динамичного городского ритма.

Андре Тан о трендах на весну 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Винтажные сумки

Отдельное внимание дизайнер уделяет винтажным сумкам. Весна 2026 продолжает курс на ретро-эстетику: жесткие каркасы, аккуратные ручки, благородные оттенки бордо, карамели и глубокого зеленого.

По словам эксперта, украинки все чаще обращаются к вещам с характером, которые имеют историю или выглядят так, будто ее имеют. Винтаж добавляет образу изысканности и индивидуальности.

Андре Тан о трендах на весну 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Сумка с фермуаром

Среди безоговорочных лидеров сезона - сумка с фермуаром. Металлическая застежка в ретро-стиле снова возвращается в моду. Такой аксессуар выглядит элегантно и немного романтично, напоминая силуэты середины ХХ века.

Дизайнер советует выбирать модели среднего размера, которые можно носить как в руке, так и на коротком ремешке.

Андре Тан о трендах на весну 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Клатч

Завершает список трендов клатч. Несмотря на смену модных циклов, этот формат остается актуальным для вечерних выходов и торжественных событий. Весной 2026 года клатчи становятся более универсальными: появляются варианты с ремешком через плечо, а также мягкие модели нестандартной формы.

В тренде как гладкие варианты, так и текстурированные или с принтами зебры, гепарда или леопарда. Такая сумка точно сделает любой образ стильным и ярким.

Андре Тан о трендах на весну 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)