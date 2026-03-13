Андре Тан назвал 5 модных вещей на весну, которые уже есть в вашем шкафу

Андре Тан назвал пять модных вещей весны 2026, которые, скорее всего, уже есть в вашем шкафу. Дизайнер также рассказал, как сделать с ними стильные весенние образы.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram модельера.
Первая вещь - укороченная кожаная куртка. Речь идет не о классической косухе, а о моделях, которые напоминают мини-куртки или даже бомберы.
Такой вариант выглядит более легким и актуальным для весны. Стилист отмечает, что подобные куртки легко сочетаются с джинсами, юбками или классическими брюками.
Этот тренд также напоминает о моде начала 2000-х. Именно в таких кожаных куртках часто появлялись на публике Дэвид и Виктория Бекхэм, и сегодня этот стиль снова возвращается на подиумы и в повседневные образы.
Еще одна модная вещь весны - полупрозрачный лонгслив. Он добавляет образу легкости и позволяет экспериментировать со стилем. Особенно актуальны модели в нестандартных цветах или с интересными текстурами.
Такой верх можно комбинировать с различными вариантами белья или топов, создавая многослойный эффект. Например, белый лонгслив часто сочетают с ярким бельем, что делает образ более смелым и современным.
Лоферы остаются популярными уже несколько сезонов подряд, но этой весной они окончательно закрепились как одна из самых универсальных пар обуви.
Стилист называет их идеальной альтернативой кроссовкам, особенно если речь идет о более элегантном или smart-casual стиле.
Лоферы хорошо смотрятся как с джинсами, так и с классическими брюками или юбками. Именно поэтому они могут стать базовым элементом гардероба для тех, кто хочет выглядеть стильно без лишних усилий.
Еще один тренд, который вернулся из прошлых десятилетий, - джинсы с низкой посадкой. Если раньше доминировали модели с высокой талией, то теперь модная индустрия предлагает более смелый вариант.
По словам стилиста, низкая посадка делает образ более расслабленным и добавляет ему легкого ретро-настроения. Такие джинсы хорошо сочетаются с укороченными топами, жакетами или той же кожаной курткой.
Пятым трендом стала акцентная сумка. Она может быть любой формы или цвета - главное, чтобы привлекала внимание. Это может быть модель яркого оттенка, необычной формы или с интересными деталями.
Стилист подчеркивает, что именно сумка часто становится той деталью, которая делает образ завершенным. Даже самый простой аутфит из джинсов и базовой футболки может выглядеть значительно эффектнее, если добавить к нему стильную акцентную сумку.
