ВСУ ликвидировали футболиста-предателя: конкурент Довбика в сборной Украины воевал за россиян

Воскресенье 15 февраля 2026 18:54
ВСУ ликвидировали футболиста-предателя: конкурент Довбика в сборной Украины воевал за россиян Сергей Петров в составе "Волыни" (фото: ФК "Волынь")
Автор: Андрей Костенко

В боях на востоке Украины ВСУ оформили трансфер в ад бывшего нападающего сборной Украины U-21 Сергея Петрова, который воевал на стороне РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистские СМИ временно оккупированного полуострова.

Читайте также: Легендарный российский шахматист поддержал Гераскевича

Полгода в штурмовиках

По имеющейся информации, 28-летний уроженец Евпатории присоединился к вражеской армии летом 2025 года.

Он пошел воевать добровольцем в штурмовое подразделение. Участвовал в боях под Покровском, где и был отминусован.

Карьера в украинском футболе

В свое время Петров играл в чемпионате Украины. В частности, он выступал за луцкую "Волынь", где работал под руководством известного тренера Виталия Кварцяного.

Также в его карьере были "Зирка" из Кропивницкого, львовские "Рух" и ФК "Львов", харьковский "Металлист 1925" и "Агробизнес" из Волочиска.

В 2023 году футболист продолжил выступления за рубежом - играл за узбекские клубы "Машал" и "Коканд 1912". Позже его последним клубом стала "Таврия-Энерго" - команда, созданная россиянами на временно оккупированной территории. Не сумев проявить себя даже на таком уровне, экс-игрок ушел искать заработков на войне.

Конкурент Довбика в сборной

На юношеском и молодежном уровне Петров привлекался в сборные Украины. В частности он сыграл три поединка за команду U-16.

А в 2016 году провел свой единственный матч в составе молодежной сборной Украины U-21. В товарищеский игре против Беларуси тренерский штаб "сине-желтых" во главе с Александром Головко именно ему доверил место в основе, оставив в запасе другого нападающего - Артема Довбика.

Петров отыграл первый тайм, а в перерыве Довбик его сменил. Игра, проходившая в Полтаве, завершилась минимальной победой украинцев - 1:0.

Ранее мы рассказали, что сказали юные украинские футболисты президенту ФИФА Инфантино.

