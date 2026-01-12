"Золотой глобус-2026": список победителей в основных номинациях

С 11 на 12 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус", во время которой назвали имена победителей.

РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт машстабного мероприятия пишет детальнее, что известно.

Главным фаворитом кинематографической части премии стала картина "Одна битва за другой" Пола Томаса Андерсона.

Фильм получил сразу четыре статуэтки, в частности за лучший фильм в категории комедии или мюзикла, режиссуру, сценарий и женскую роль второго плана.

В целом лента была представлена в девяти номинациях, что сделало ее одним из самых заметных проектов года.

В драматической категории победу одержала работа "Гамнет" режиссера Хлои Джао.

Среди телевизионных проектов больше всего наград собрал мини-сериал "Юношество", который получил четыре награды, в том числе и главную - за лучший мини-сериал.

Лучшим драматическим сериалом жюри признало "Питт", тогда как в категории комедийных сериалов или мюзиклов победу одержала "Киностудия".

В этом году организаторы премии также расширили перечень номинаций, добавив две новые - "Лучший подкаст" и "Лучшая стендап-комедия на телевидении".

Первую из них получила актриса и комикеса Эми Полер, а награду за стендап получил британский комик и актер Рики Джервейс.

Список победителей "Золотого глобуса-2026"

Лучший драматический фильм - "Гамнет"

Лучший фильм (комедия или мюзикл) - "Одна битва за другой"

Лучший актер в драматическом фильме - Вагнер Моура, "Тайный агент"

Лучшая актриса в драматическом фильме - Джесси Бакли, "Гамнет"

Лучший фильм на иностранном языке - "Тайный агент" (Бразилия)

Лучший мультфильм - "Кейпоп-охотницы на демонов"

Лучший режиссер - Пол Томас Андерсон, "Одна битва за другой"

Лучший актер в мюзикле или комедии - Тимоти Шаламе, "Марти Суприм: Гений комбинаций"

Лучшая актриса в мюзикле или комедии - Роуз Бирн, "Я не железная"

Лучшие кинематографические и кассовые достижения - "Грешники"

Лучший сценарий - Пол Томас Андерсон, "Одна битва за другой"

Лучшая оригинальная песня - Golden, "Кейпоп-охотницы на демонов"

Лучшая музыка - Людвиг Йоранссон, "Грешники"

Лучший актер второго плана - Стеллан Скашгорд, "Сентиментальная ценность"

Лучшая актриса второго плана - Теяна Тефлор, "Одна битва за другой"

Лучший телесериал (комедия или мюзикл) - "Киностудия"

Лучший мини-сериал - "Юношество"

Лучший драматический телесериал - "Питт"

Лучшая актриса в драматическом телесериале - Рэй Сигорн, "Единственная"

Лучшая актриса второго плана в телесериале - Эрин Доэрти, "Юношество"

Лучший актер второго плана в телесериале - Оуэн Купер, "Юношество"

Лучший актер в мини-сериале - Стивен Грэм, "Юношество"

Лучшая актриса в мини-сериале - Мишель Уильямс, "Умереть ради секса"

Лучший актер в телесериале (мюзикле или комедии) - Сет Роген, "Киностудия"

Лучшая актриса в телесериале (мюзикле или комедии) - Джин Смарт, "Хитрости"

Лучший актер в драматическом сериале - Ноа Уайли, "Питт"

Лучшая стендап-комедия на телевидении - "Рики Джервейс: Смертность" (Рики Джервейс)

Лучший подкаст - "Хорошее общение с Эми Полер"