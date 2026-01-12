"Золотий глобус-2026": список переможців в основних номінаціях

З 11 на 12 січня у Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії Голлівудської асоціації іноземної преси "Золотий глобус", під час якої назвали імена переможців.

РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт машстабного заходу пише детальніше, що відомо.

Головним фаворитом кінематографічної частини премії стала картина "Одна битва за іншою" Пола Томаса Андерсона.

Фільм здобув одразу чотири статуетки, зокрема за найкращий фільм у категорії комедії або мюзиклу, режисуру, сценарій та жіночу роль другого плану.

Загалом стрічка була представлена в дев’яти номінаціях, що зробило її одним із найпомітніших проєктів року.

У драматичній категорії перемогу виборола робота "Гамнет" режисерки Хлої Джао.

Серед телевізійних проєктів найбільше відзнак зібрав мінісеріал "Юнацтво", який отримав чотири нагороди, зокрема і головну - за найкращий мінісеріал.

Найкращим драматичним серіалом журі визнало "Пітт", тоді як у категорії комедійних серіалів або мюзиклів перемогу здобула "Кіностудія".

Цьогоріч організатори премії також розширили перелік номінацій, додавши дві нові - "Найкращий подкаст" та "Найкраща стендап-комедія на телебаченні".

Першу з них отримала акторка й комікеса Емі Полер, а нагороду за стендап здобув британський комік і актор Рікі Джервейс.

Список переможців "Золотого глобусу-2026"

Найкращий драматичний фільм - "Гамнет"

Найкращий фільм (комедія або мюзикл) - "Одна битва за іншою"

Найкращий актор у драматичному фільмі - Вагнер Моура, "Таємний агент"

Найкраща акторка у драматичному фільмі - Джессі Баклі, "Гамнет"

Найкращий фільм іноземною мовою - "Таємний агент" (Бразилія)

Найкращий мультфільм - "Кейпоп-мисливиці на демонів"

Найкращий режисер - Пол Томас Андерсон, "Одна битва за іншою"

Найкращий актор у мюзиклі або комедії - Тімоті Шаламе, "Марті Супрім: Геній комбінацій"

Найкраща акторка у мюзиклі або комедії - Роуз Бірн, "Я не залізна"

Найкращі кінематографічні та касові досягнення - "Грішники"

Найкращий сценарій - Пол Томас Андерсон, "Одна битва за іншою"

Найкраща оригінальна пісня - Golden, "Кейпоп-мисливиці на демонів"

Найкраща музика - Людвіг Йоранссон, "Грішники"

Найкращий актор другого плану - Стеллан Скашгорд, "Сентиментальна цінність"

Найкраща акторка другого плану - Теяна Тефлор, "Одна битва за іншою"

Найкращий телесеріал (комедія або мюзикл) - "Кіностудія"

Найкращий мінісеріал - "Юнацтво"

Найкращий драматичний телесеріал - "Пітт"

Найкраща акторка у драматичному телесеріалі - Рей Сіґорн, "Єдина"

Найкраща акторка другого плану у телесеріалі - Ерін Доерті, "Юнацтво"

Найкращий актор другого плану у телесеріалі - Овен Купер, "Юнацтво"

Найкращий актор у мінісеріалі - Стівен Грем, "Юнацтво"

Найкраща акторка у мінісеріалі - Мішель Вільямс, "Вмерти заради сексу"

Найкращий актор у телесеріалі (мюзиклі або комедії) - Сет Роген, "Кіностудія"

Найкраща акторка у телесеріалі (мюзиклі або комедії) - Джин Смарт, "Хитрощі"

Найкращий актор у драматичному серіалі - Ноа Вайлі, "Пітт"

Найкраща стендап-комедія на телебаченні - "Рікі Джервейс: Смертність" (Рікі Джервейс)

Найкращий подкаст - "Гарне спілкування з Емі Полер"