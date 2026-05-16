Злива, драма та шість матчболів: як Ястремська вирвала шалену перемогу в Пармі

Українська тенісистка Даяна Ястремська вперше за 11 місяців пробилася до фіналу турнірів WTA. У півфіналі змагань WTA 125 в італійській Пармі вона у наддраматичному стилі перемогла другу сіяну іспанку Джессіку Бузас Манейро.

Два дні на корті та шість втрачених матчболів

Півфінальне протистояння для третьої сіяної Ястремської розпочалося ще у п'ятницю, 15 травня.

Проте втрутилася погода - через затяжну зливу організатори змушені були зупинити гру за рахунку 6:5 на користь іспанки у першому сеті.

Тенісистки пішли з корту в критичний момент, коли на подачі Даяни було зафіксовано рахунок "менше".

Догравання відбулося в суботу, 16 травня, і перетворилося на справжній тенісний трилер.

Перший сет українка змогла перевести на тайбрейк та вирвати перемогу - 7:6 (7:5).

Друга партія розвивалася за сценарієм Даяни - вона зробила потужний ривок 4:0 та вела в рахунку 5:2. Проте іспанка продемонструвала характер, а Ястремська втратила одразу шість матчболів.

У підсумку партія знову перейшла на тайбрейк, де сильнішою виявилася Манейро - 6:7 (4:7).

Неймовірний камбек у вирішальному сеті

У фінальній партії українка опинилася за крок від поразки. Бузас Манейро захопила суттєву перевагу - 1:4.

Попри психологічний тиск після втрачених шансів у другому сеті, Даяна змогла перехопити ініціативу та зрівняти рахунок.

Доля путівки у фінал вирішувалася на третьому поспіль тайбрейку за матч. Надважку перемогу у цій лотереї святкувала Ястремська.

Головний матч за 11 місяців: з ким зіграє Даяна

Для Ястремської це перший вихід до фіналу на турнірах під егідою WTA за останні 11 місяців.

Востаннє вона грала у вирішальному поєдинку за титул у червні 2025 року на престижних змаганнях WTA 250 в англійському Ноттінгемі, де поступилася у фіналі.

Загалом у кар'єрі 25-річної українки це другий фінал на турнірах серії WTA 125. Свій попередній фінал у цій категорії Даяна виграла у серпні 2023 року на кортах польського міста Козерки.

У фіналі поточного турніру в Пармі суперницею Даяни Ястремської стане титулована чеська тенісистка, експрезидентка першої десятки світового рейтингу Барбора Крейчикова.