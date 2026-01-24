Станцевал "Лебединое озеро" - потерял бронь: звезда Нацоперы поплатился за скандальное выступление

Премьер-балетмейстер Национальной оперы Украины Сергей Кривоконь потерял бронь после того, как вместе с женой-балериной Натальей Мацак принял участие в гастрольной постановке "Лебединого озера" за границей. Для этого они брали отпуск за свой счет.

С чего все началось

На днях балерина Виктория Зварич на видео зрителей в Instagram узнала обоих артистов на сцене в составе United European Ballet - европейского проекта, гастролирующего с "Лебединым озером". Постановка приписывается российскому хореографу Льву Иванову

По словам Зварич, Мацак и Кривоконь находились в отпуске за свой счет и поехали за границу без предупреждения театра. После того как видео начало распространяться в сети, балерина обратилась в Министерство культуры с заявлением.

Также Зварич рассказала, что Мацак в частном общении с коллегами якобы отрицала свое участие в спектакле и утверждала, что видео "с искусственным интеллектом".

Кривоконь и Мацак (фото: facebook.com/matsaknatalia)

Позиция Нацоперы и Минкульта

В Национальной опере подтвердили для УП.Культура, что узнали о выступлении своих артистов из соцсетей и начали служебное расследование. В театре отметили, что никаких сообщений об участии в постановках российских авторов от работников не поступало.

Позже в комментарии для LB.ua в Нацопере заявили, что Кривоконь уже потерял бронь.

"Артистам балета Национальной оперы Украины Наталье Мацак и Сергею Кривоконю на основании их заявлений в соответствии с действующим законодательством Украины был предоставлен отпуск. Об их планах, в частности, относительно участия в исполнении произведений русской классики, театру заранее не было известно и никакой информации по этому поводу от них или из других источников мы не получали. В дальнейшем из социальных сетей стало известно об их участии в балете "Лебединое озеро", что, безусловно, вызвало возмущение, поскольку нарушает нормы корпоративной этики и решение коллектива о неучастии в спектаклях российских авторов", - говорилось в ответе.

"Учитывая изложенное, бронирование Сергея Кривоконя было аннулировано. По результатам служебного расследования после завершения срока их отпусков будут приняты соответствующие решения на основе действующего законодательства Украины", - также сообщили в опере.

Министерство культуры, в свою очередь, подтвердило, что факт участия в "Лебедином озере" установлен. И подчеркнуло, что речь идет о распространении российского культурного продукта, что противоречит позиции Нацоперы и требованиям закона Украины.

Что известно о гастрольной постановке

Балет "Лебединое озеро" гастролирует по Европе под брендом United European Ballet в сотрудничестве с компанией Colossart Production. На официальном сайте отмечалось, что в труппу входят около 40 танцовщиков из разных стран, в том числе Украины. Сейчас же упоминания о нашей стране там нет, но фото артистов с желто-голубым флагом остались.

Скриншот с сайта Colossart Production

Однако в открытом доступе нет полного списка исполнителей, что затруднило идентификацию и выяснение деталей участия украинских артистов.