ua en ru
Сб, 24 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Станцевал "Лебединое озеро" - потерял бронь: звезда Нацоперы поплатился за скандальное выступление

Суббота 24 января 2026 13:21
UA EN RU
Станцевал "Лебединое озеро" - потерял бронь: звезда Нацоперы поплатился за скандальное выступление Сергей Кривоконь и Наталья Мацак (фото: facebook.com/matsaknatalia)
Автор: Полина Иваненко

Премьер-балетмейстер Национальной оперы Украины Сергей Кривоконь потерял бронь после того, как вместе с женой-балериной Натальей Мацак принял участие в гастрольной постановке "Лебединого озера" за границей. Для этого они брали отпуск за свой счет.

Что известно о скандале, рассказывает РБК-Украина.

С чего все началось

На днях балерина Виктория Зварич на видео зрителей в Instagram узнала обоих артистов на сцене в составе United European Ballet - европейского проекта, гастролирующего с "Лебединым озером". Постановка приписывается российскому хореографу Льву Иванову

По словам Зварич, Мацак и Кривоконь находились в отпуске за свой счет и поехали за границу без предупреждения театра. После того как видео начало распространяться в сети, балерина обратилась в Министерство культуры с заявлением.

Также Зварич рассказала, что Мацак в частном общении с коллегами якобы отрицала свое участие в спектакле и утверждала, что видео "с искусственным интеллектом".

Станцевал &quot;Лебединое озеро&quot; - потерял бронь: звезда Нацоперы поплатился за скандальное выступлениеКривоконь и Мацак (фото: facebook.com/matsaknatalia)

Позиция Нацоперы и Минкульта

В Национальной опере подтвердили для УП.Культура, что узнали о выступлении своих артистов из соцсетей и начали служебное расследование. В театре отметили, что никаких сообщений об участии в постановках российских авторов от работников не поступало.

Позже в комментарии для LB.ua в Нацопере заявили, что Кривоконь уже потерял бронь.

"Артистам балета Национальной оперы Украины Наталье Мацак и Сергею Кривоконю на основании их заявлений в соответствии с действующим законодательством Украины был предоставлен отпуск. Об их планах, в частности, относительно участия в исполнении произведений русской классики, театру заранее не было известно и никакой информации по этому поводу от них или из других источников мы не получали. В дальнейшем из социальных сетей стало известно об их участии в балете "Лебединое озеро", что, безусловно, вызвало возмущение, поскольку нарушает нормы корпоративной этики и решение коллектива о неучастии в спектаклях российских авторов", - говорилось в ответе.

"Учитывая изложенное, бронирование Сергея Кривоконя было аннулировано. По результатам служебного расследования после завершения срока их отпусков будут приняты соответствующие решения на основе действующего законодательства Украины", - также сообщили в опере.

Министерство культуры, в свою очередь, подтвердило, что факт участия в "Лебедином озере" установлен. И подчеркнуло, что речь идет о распространении российского культурного продукта, что противоречит позиции Нацоперы и требованиям закона Украины.

Что известно о гастрольной постановке

Балет "Лебединое озеро" гастролирует по Европе под брендом United European Ballet в сотрудничестве с компанией Colossart Production. На официальном сайте отмечалось, что в труппу входят около 40 танцовщиков из разных стран, в том числе Украины. Сейчас же упоминания о нашей стране там нет, но фото артистов с желто-голубым флагом остались.

Станцевал &quot;Лебединое озеро&quot; - потерял бронь: звезда Нацоперы поплатился за скандальное выступлениеСкриншот с сайта Colossart Production

Однако в открытом доступе нет полного списка исполнителей, что затруднило идентификацию и выяснение деталей участия украинских артистов.

Вас может заинтересовать

При создании материала были использованы источники: материалы о Кривоконе и Мацак с УП.Культура и LB.ua, сайт Colossart Production.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Россияне повредили фабрику Roshen в Киеве: что известно
Россияне повредили фабрику Roshen в Киеве: что известно
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов