Звезда "Квартала" Машлятина выходит замуж: что известно о ее избраннике

Александра Машлятина выходит замуж

Как сообщают источники издания, возлюбленный артистки, фотограф Иван Кабанков, который младше ее на четыре года, сделал ей предложение.

Впрочем, сама знаменитость пока не комментирует новость и не публикует никаких сообщений, связанных с помолвкой.

Александра по-прежнему желает держать свои отношения подальше от лишнего внимания.

К слову, о романе Машлятиной и Кабанкова известно немного. Ранее комедиантка рассказывала, что познакомилась с будущим женихом в баре - после короткого разговора они начали общаться в Instagram.

Александра Машлятина с возлюбленным (фото: instagram.com/mashliatina)

Хотя официальной даты их романа никто не называет, известно, что зимние праздники 2024 года они провели вместе.

Для Ивана это стало "лучшим Рождеством", хоть и не обошлось без курьезов, которые он вспоминает с улыбкой.

"Лучшее Рождество было у меня в прошлом году, потому что я его встретил в семейном кругу Сашиной семьи. Но там был один момент. Саша меня предупредила: "Ваня, надо будет какую-то колядку рассказать". А не знаю ни одной. Я весь вечер дергал коленкой под столом и боялся, когда меня вызовут. Но все получилось нормально", - признавался бойфренд Саши.

К слову, еще в начале июня этого года в сети уже появлялись слухи о помолвке Машлятиной.

Тогда она опубликовала фото с возлюбленным, а внимательные подписчики заметили на ее безымянном пальце кольцо, похожее на обручальное.

