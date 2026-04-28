Звезда "Холостяка" заявила о пренебрежительном отношении Демина: "Кто ты вообще?"

13:27 28.04.2026 Вт
2 мин
Ксения Щербач говорит, что отношение коллеги к ней изменилось после успеха ее проекта
aimg Иванна Пашкевич
Слава Демин и Ксения Щербач (коллаж РБК-Украина)

Звезда "Холостяк-13" и ведущая Ксения Щербач рассказала о неприятном инциденте со Славой Деминым.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на новый выпуск "ПВМ шоу".

По словам Ксении, конфликт произошел на одном из мероприятий, где Демин начал задавать ей резкие вопросы и позволил себе комментарии, которые она восприняла как пренебрежительные.

Щербач вспомнила, что ведущий интересовался ее сотрудничеством с брендами, а также поставил под сомнение ее узнаваемость вне участия в реалити:.

"Какой бренд? Ты знаешь, как это дорого? Кто ты вообще, кроме "Холостяка"?", - обратился к девушке ведущий.

Такой тон возмутил Ксению, и она ответила лишь: "У вас все?".

Впрочем, по словам блогера, через полгода ситуация изменилась.

Щербач рассказала, что после стремительного развития ее собственного проекта Демин сам подошел к ней, признал ее конкуренткой и попросил прощения.

Звезда &quot;Холостяка&quot; заявила о пренебрежительном отношении Демина: &quot;Кто ты вообще?&quot;Слава Демин (фото: instagram.com/slavademin_official)

"Он начал рассказывать, что смотрит мои видео - они очень классные и профессиональные. За полгода - от "никто" до конкурентки. Неплохо. Он сказал сам, что я "виновата", что зашла на его территорию и конкурентка", - поделилась участница "Холостяка".

"Я сказала, что работаю на свою аудиторию. Не скажу, что зла на него, но очень не люблю, когда люди ведут себя свысока или относятся с неуважением", - добавила она.

Кроме того, Щербач высказалась об украинских интервьюерах. Она отметила Алину Доротюк как более профессиональную, подчеркнув важность журналистского образования.

В то же время Еву Коршик назвала талантливой, однако менее опытной в профессиональном плане.

