Головна » Розваги » Шоу бізнес

Зірка "Холостяка" заявила про зверхнє ставлення Дьоміна: "Хто ти взагалі?"

13:27 28.04.2026 Вт
2 хв
Ксенія Щербач каже, що ставлення колеги до неї змінилося після успіху її проєкту
aimg Іванна Пашкевич
Зірка "Холостяка" заявила про зверхнє ставлення Дьоміна: "Хто ти взагалі?" Слава Дьомін і Ксенія Щербач (колаж РБК-Україна)

Зірка "Холостяк-13" і ведуча Ксенія Щербач розповіла про неприємний інцидент зі Славою Дьоміним.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на новий випуск "ПВМ шоу".

За словами Ксенії, конфлікт стався на одному із заходів, де Дьомін почав ставити їй різкі запитання та дозволив собі коментарі, які вона сприйняла як зверхні.

Щербач згадала, що ведучий цікавився її співпрацею з брендами, а також поставив під сумнів її впізнаваність поза участю в реаліті:.

"Який бренд? Ти знаєш, як це дорого? Хто ти взагалі, окрім "Холостяка"?", - звернувся до дівчини ведуичй.

Такий тон обурив Ксенію, і вона відповіла лише: "У вас все?".

Втім, за словами блогерки, через пів року ситуація змінилася.

Щербач розповіла, що після стрімкого розвитку її власного проєкту Дьомін сам підійшов до неї, визнав її конкуренткою та попросив вибачення.

Зірка &quot;Холостяка&quot; заявила про зверхнє ставлення Дьоміна: &quot;Хто ти взагалі?&quot;Слава Дьомін (фото: instagram.com/slavademin_official)

"Він почав розповідати, що дивиться мої відео - вони дуже класні й професійні. За пів року - від "ніхто" до конкурентки. Непогано. Він сказав сам, що я "винна", що зайшла на його територію й конкурентка", - поділилася учасниця "Холостяка".

"Я сказала, що працюю на свою аудиторію. Не скажу, що зла на нього, але дуже не люблю, коли люди поводяться зверхньо чи ставляться з неповагою", - додала вона.

Крім того, Щербач висловилася про українських інтерв’юерів. Вона відзначила Аліну Доротюк як більш професійну, наголосивши на важливості журналістської освіти.

Водночас Єву Коршик назвала талановитою, однак менш досвідченою у професійному плані.

Небезпечний шторм відступає: що відомо про кількість жертв і наслідки негоди в Україні
