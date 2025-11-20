RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Звезда "Холостяка" рассекретила условия, в которых живут участницы вне камер: "Было сложно"

Яна Андриенко (фото: пресс-служба)
Автор: Полина Иваненко

Бывшая участница "Холостяка", учительница Яна Андриенко из Киева, откровенно рассказала о закулисье реалити. Девушка рассказала об условиях, в которых живут участницы.

Это она сделала в интервью РБК-Украина.

Как живут участницы "Холостяка"

Не секрет, что девушки не могут пользоваться смартфонами. Впрочем, для Яны это не стало испытанием.

"Мне было классно без телефона, я наоборот отдохнула от рабочих задач. Гораздо сложнее мне было без книг и музыки. Люблю наслаждаться классной музыкой и таким образом настраиваться на день. Поэтому, когда нас собирали визажисты на свидание или церемонию, мы часто просили включить музыку", - призналась она.

Также Яна раскрыла детали жизни в роскошном доме, где в этом сезоне поселили участниц "Холостяка". Девушки никогда не раскладывали чемоданы, чтобы иметь возможность быстро собрать все вещи.

"Мы готовили самостоятельно, иногда готовили вместе с девушками-соседками, иногда вообще отдельно. В уборке нас нужно было контролировать, помню, как-то проснулась рано, чтобы сделать небольшую тренировку, а в конце концов, подметала на лестнице. В комнатах было действительно сложно поддерживать порядок, ведь чемоданы полностью никто не разбирал. Каждый раз, перед Церемонией, их нужно было снова складывать", - пояснила Андриенко.

А вот когда съемки проходили в горах, то девушки действительно жили в палатках. И это было не совсем легким испытанием.

"Мне не было тяжело жить в палатке, но ночью очень холодно спать, поскольку жили мы возле реки. А еще, сложность была в том, что на сбор рюкзака было всего 7 минут. Если бы было больше времени - более ответственно собрали бы вещи", - отметила Яна.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
ХолостякНовости шоу-бизнесаТарас ЦымбалюкЗвезды шоу-бизнеса