Звезда фильма "Ты - космос" стал Заслуженным артистом Украины

Вместе с Кравчуком отметили и других представителей культурной сферы.

Эту информацию также подтвердили в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра, где сейчас работает актер.

"Актеру Театра на Левом берегу Владимиру Кравчуку Указом Президента Украины присвоено почетное звание Заслуженного артиста Украины! В 2022-м Владимир присоединился к армии, и пока он служит, спектакли с его участием ждут его возвращения. В спектаклях "Halt" и "Работа с Тенью" актер появляется на экране - эти видеосцены являются неотъемлемыми и важными частями спектаклей. Гордимся! Поздравляем с заслуженной наградой! Это невероятная радость для всех нас! - говорится на странице театра в Instagram.

Также звание Заслуженного артиста Украины получил Игорь Владимирович Портняк.

Актер известен ролями в сериалах "Участковый с ДВРЗ", "Пограничники", а также участием в фильмах "Янтарные копы", "Крашанка", "Собрание ОСМД" и других проектах.

Среди награжденных в этом году также назвали Светлану Бардаус, Татьяну Войтех, Андрея Гетьмана, Александра Крота, Светлану Ромашко и других деятелей культуры.

Краткая биография Владимира Кравчука

Владимир Кравчук родился 6 ноября 1984 года в Каменце-Подольском Хмельницкой области.

Образование получил в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича.

Владимир Кравчук (фото: instagram.com/dobruyshtorm)

Он известен благодаря ролям в кино, в частности в фильмах "Ти - космос", "Бурштинові копи", "Батьківські збори", а также работе на сцене Театра на Левом берегу.

В ноябре 2024 года актер получил награду лучшего актера на Международном кинофестивале в Салониках за главную роль в фильме "Ты - космос".

Владимир Кравчук (фото: instagram.com/dobruyshtorm)

В 2022 году Владимир вместо театра выбрал службу и присоединился к защите страны.

Актер стал пулеметчиком в составе 87-го батальона 106-й отдельной бригады территориальной обороны.

В то же время даже во время службы он не исчез из театрального пространства полностью: в постановках его можно увидеть в формате заранее записанных видеофрагментов.

Сейчас Кравчук продолжает работать на информационном фронте - он является специальным корреспондентом телеканала "Армия TV".