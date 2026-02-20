ua en ru
"Жертва пропаганды". Звезда сериала "Пес" вспомнил болезненное предательство экс-коллеги из РФ

Пятница 20 февраля 2026 18:20
"Жертва пропаганды". Звезда сериала "Пес" вспомнил болезненное предательство экс-коллеги из РФ Жонин и Панфилов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинский актер Михаил Жонин вспомнил последний разговор с экс-коллегой из России Никитой Панфиловым, который годами вместе с ним играл в сериале "Пес". Его циничный звонок во время первых дней полномасштабного вторжения РФ положил конец их общению.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Жонина Алине Доротюк.

Больше интересного: Кто из российских звезд поддержал Украину

Что Жонин рассказал о Панфилове

"Он позвонил и говорит: "Что там у вас?" А что у нас? Ракеты и танки под моим окном. А он: "Ты только не лезь туда. Это все политика". Я говорю: "Никита, как это не лезь, какая политика? У нас тут ракеты, людей убивают". Я положил трубку", - вспомнил актер.

Он рассказал, что у Панфилова в Украине была яркая жизнь в течение семи лет съемок в сериале "Пес". Именно здесь он женился, обвенчался и покрестил ребенка.

"Его кумовья - наши пацаны из съемочной группы. А он говорит не лезть в политику. Он жертва пропаганды. Он аполитичен. Посмотрел его интервью. Он говорит: "Я уважаю своего президента". Я не понимаю, что такое аполитичный. Он уважает своего президента. Нас тут херачат, его кумовьев херачат, а он аполитичный", - поделился Михаил.

&quot;Жертва пропаганды&quot;. Звезда сериала &quot;Пес&quot; вспомнил болезненное предательство экс-коллеги из РФПанфилов в сериале "Пес" (скриншот)

Жонин подчеркнул, что вторжение РФ в Украину является коллективной ответственностью россиян.

"Виноваты они все. Ответственность несут. Обязательно репарации будут платить, как немцы, которые тоже были против режима Гитлера", - отметил актер.

"Я человек миролюбивый, но после всего, что насмотрелся, сколько ребят рассказывали историй... Это нелюди. Таким прощения нет. Я не прощу", - добавил он.

&quot;Жертва пропаганды&quot;. Звезда сериала &quot;Пес&quot; вспомнил болезненное предательство экс-коллеги из РФЖонин высказался об ответственности россиян (скриншот)

Актер объяснил, что собственными глазами видел последствия агрессии РФ. Он вспомнил, как вместе с ребятами возил погибших воинов.

"Я хотел почувствовать, что это такое. Мы четверо суток гоняли по всей Украине. Я носил наших пацанов. Видел, как они лежат возле морга в 35 градусов жары. Знаю, о чем говорю", - поделился он.


Что известно о Никите Панфилове

Напомним, он был единственным российским актером в сериале "Пес", который снимали в столице. В 2018 году попал в базу "Миротворец" за незаконное посещение Крыма.

Несмотря на это, продолжал работать в Украине. В 2019-м обещал не ездить на временно оккупированную территорию из-за съемок в сериале.

После февраля 2022-го не делал четких публичных заявлений против российского вторжения. Сейчас продолжает жить и работать в стране-агрессоре.

Вас также может заинтересовать:

