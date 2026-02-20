"Жертва пропаганди". Зірка серіалу "Пес" згадав болісну зраду ексколеги з РФ

Український актор Михайло Жонін пригадав останню розмову з ексколегою з Росії Микитою Панфіловим, який роками разом з ним грав у серіалі "Пес". Його цинічний дзвінок під час перших днів повномасштабного вторгнення РФ поклав край спілкуванню.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Жоніна Аліні Доротюк.

Що Жонін розповів про Панфілова

"Він подзвонив і каже: "Що там у вас?" А що у нас? Ракети і танки під моїм вікном. А він: "Ти тільки не лізь туди. Це все політика". Я кажу: "Нікіта, як це не лізь, яка політика? У нас тут ракети, людей вбивають". Я поклав слухавку", - пригадав актор.

Він розповів, що у Панфілова в Україні було яскраве життя протягом семи років зйомок у серіалі "Пес". Саме тут він одружився, обвінчався та похрестив дитину.

"Його куми - наші пацани зі знімальної групи. А він каже не лізти в політику. Він жертва пропаганди. Він аполітичний. Подивився його інтерв'ю. Він каже: "Я поважаю свого президента". Я не розумію, що таке аполітичний. Він поважає свого президента. Нас тут херачать, його кумів херачать, а він аполітичний", - поділився Михайло.

Панфілов в серіалі "Пес" (скриншот)

Жонін наголосив, що вторгнення РФ в Україну є колективною відповідальністю росіян.

"Винні вони всі. Відповідальність несуть. Обов'язково репарації платитимуть, як німці, які теж були проти режима Гітлера", - зазначив актор.

"Я людина миролюбна, але після всього, що надивився, скільки хлопців розповідали історій… Це нелюди. Таким прощення немає. Я не пробачу", - додав він.

Жонін висловився про відповідальність росіян (скриншот)

Актор пояснив, що на власні очі бачив наслідки агресії РФ. Він пригадав, як разом з хлопцями возив загиблих воїнів.

"Я хотів відчути, що це таке. Ми чотири доби ганяли по всій Україні. Я носив наших пацанів. Бачив, як вони лежать біля моргу в 35 градусів спеки. Знаю, про що говорю", - поділився він.



Що відомо про Микиту Панфілова

Нагадаємо, він був єдиним російським актором в серіалі "Пес", який знімали в столиці. У 2018 році потрапив до бази "Миротворець" за незаконне відвідування Криму.

Попри це, продовжував працювати в Україні. У 2019-му обіцяв не їздити на тимчасово окуповану територію через зйомки в серіалі.

Після лютого 2022-го не робив чітких публічних заяв проти російського вторгнення. Наразі продовжує жити та працювати в країні-агресорці.