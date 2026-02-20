ua en ru
Пт, 20 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Жертва пропаганди". Зірка серіалу "Пес" згадав болісну зраду ексколеги з РФ

П'ятниця 20 лютого 2026 18:20
UA EN RU
"Жертва пропаганди". Зірка серіалу "Пес" згадав болісну зраду ексколеги з РФ Жонін та Панфілов (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Український актор Михайло Жонін пригадав останню розмову з ексколегою з Росії Микитою Панфіловим, який роками разом з ним грав у серіалі "Пес". Його цинічний дзвінок під час перших днів повномасштабного вторгнення РФ поклав край спілкуванню.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Жоніна Аліні Доротюк.

Більше цікавого: Хто з російських зірок підтримав Україну

Що Жонін розповів про Панфілова

"Він подзвонив і каже: "Що там у вас?" А що у нас? Ракети і танки під моїм вікном. А він: "Ти тільки не лізь туди. Це все політика". Я кажу: "Нікіта, як це не лізь, яка політика? У нас тут ракети, людей вбивають". Я поклав слухавку", - пригадав актор.

Він розповів, що у Панфілова в Україні було яскраве життя протягом семи років зйомок у серіалі "Пес". Саме тут він одружився, обвінчався та похрестив дитину.

"Його куми - наші пацани зі знімальної групи. А він каже не лізти в політику. Він жертва пропаганди. Він аполітичний. Подивився його інтерв'ю. Він каже: "Я поважаю свого президента". Я не розумію, що таке аполітичний. Він поважає свого президента. Нас тут херачать, його кумів херачать, а він аполітичний", - поділився Михайло.

&quot;Жертва пропаганди&quot;. Зірка серіалу &quot;Пес&quot; згадав болісну зраду ексколеги з РФПанфілов в серіалі "Пес" (скриншот)

Жонін наголосив, що вторгнення РФ в Україну є колективною відповідальністю росіян.

"Винні вони всі. Відповідальність несуть. Обов'язково репарації платитимуть, як німці, які теж були проти режима Гітлера", - зазначив актор.

"Я людина миролюбна, але після всього, що надивився, скільки хлопців розповідали історій… Це нелюди. Таким прощення немає. Я не пробачу", - додав він.

&quot;Жертва пропаганди&quot;. Зірка серіалу &quot;Пес&quot; згадав болісну зраду ексколеги з РФЖонін висловився про відповідальність росіян (скриншот)

Актор пояснив, що на власні очі бачив наслідки агресії РФ. Він пригадав, як разом з хлопцями возив загиблих воїнів.

"Я хотів відчути, що це таке. Ми чотири доби ганяли по всій Україні. Я носив наших пацанів. Бачив, як вони лежать біля моргу в 35 градусів спеки. Знаю, про що говорю", - поділився він.


Що відомо про Микиту Панфілова

Нагадаємо, він був єдиним російським актором в серіалі "Пес", який знімали в столиці. У 2018 році потрапив до бази "Миротворець" за незаконне відвідування Криму.

Попри це, продовжував працювати в Україні. У 2019-му обіцяв не їздити на тимчасово окуповану територію через зйомки в серіалі.

Після лютого 2022-го не робив чітких публічних заяв проти російського вторгнення. Наразі продовжує жити та працювати в країні-агресорці.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Актори
Новини
"Ілюзій немає": регіони готують до ударів РФ по енергетиці навіть після зими
"Ілюзій немає": регіони готують до ударів РФ по енергетиці навіть після зими
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"