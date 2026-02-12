Зеленский наградил Гераскевича после скандальной дисквалификации на Олимпиаде-2026

Скандал с Гераскевичем

Напомним, Владислав Гераскевич приехал на Олимпиаду-2026 со "шлемом памяти", на котором были фотографии более 20 украинских спортсменов и тренеров, которые погибли в результате российского полномасштабного вторжения.

Международный олимпийский комитет (МОК) расценил этот жест как политическую пропаганду и нарушение статьи 50 Олимпийской хартии, запрещающей какие-либо политические или религиозные призывы на спортивных аренах.

Решение о дисквалификации было принято утром 12 февраля непосредственно перед первым заездом.

Накануне и в день соревнований руководство МОК пыталось найти компромисс: спортсмену предлагали заклеить изображение на шлеме, надеть вместо него черную повязку или показывать шлем только после финиша в микст-зоне для прессы.

Однако Гераскевич отказался от этих условий, подчеркнув, что почтение памяти погибших не является политической пропагандой, а сам шлем изготовлен по индивидуальным параметрам, и замена его перед стартом невозможна без потери скорости.