ua en ru
Ср, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Сборная Франции потеряла лучшего футболиста перед матчем с Украиной в отборе на ЧМ-2026

Среда 05 ноября 2025 20:19
UA EN RU
Сборная Франции потеряла лучшего футболиста перед матчем с Украиной в отборе на ЧМ-2026 Фото: Усман Дембеле (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Франции осталась без лидера перед матчами отбора мундиаля-2026 в ноябре. Против Украины не сыграет лучший футболист мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на L'Еԛціре.

Травма в Лиге чемпионов

Действующий обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле получил очередную травму во время поединка 4-го тура Лиги чемпионов между ПСЖ и мюнхенской "Баварией" (1:2).

На 22-й минуте француз отправил мяч в сетку ворот соперников, однако после проверки ВАР гол отменили из-за минимального офсайда. А уже через две минуты вингер схватился за заднюю поверхность бедра и, хромая, попросил замену.

Луис Энрике заменил его на Брэдли Барколя, а сам Дембеле покинул поле, не скрывая разочарования.

Реакция тренера и медосмотр

После матча главный тренер парижан Луис Энрике подтвердил, что Дембеле получил новую травму икроножной мышцы, которая не связана с предыдущим повреждением.

"Думаю, это никак не связано с предыдущей травмой. Это что-то новое", - поделился наставник.

Окончательный диагноз станет известен после полного медицинского обследования. Именно тогда определят сроки его восстановления.

Хронические проблемы

Это уже не первое повреждение Дембеле в этом сезоне. Ранее он пропустил семь матчей из-за травмы задней поверхности бедра, полученной еще в сентябре - именно во время игры сборной Франции против Украины.

Теперь он рискует снова не сыграть с "сине-желтыми" - в домашнем для французов матче, который состоится 13 ноября на арене "Парк-де-Пренс". Кроме подопечных Сергея Реброва, "трехцветные" также сыграют на выезде с Азербайджаном (16 ноября).

Турнирное положение и заключительные матчи

Сборная Украины в ноябре проведет заключительные поединки групповой стадии квалификации ЧМ-2026.

Украинская команда сыграет против Франции (13 числа - на выезде) и Исландии (16-го - номинально дома). Сейчас в турнирной таблице "сине-желтые" занимают 2-е место, опережая Исландию на три очка и отставая на столько же от Франции.

По итогам групповой стадии только победитель квартета напрямую попадет на чемпионат мира. Команда, которая финиширует второй - будет играть в раунде плей-офф, где нужно будет пройти двух соперников.

Ранее мы сообщили об особенностях новой формы, в которой сборная Украины сыграет в ноябре.

Также узнайте, кого Сергей Ребров вызвал на матчи против Франции и Исландии в отборе на ЧМ-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Франция Чемпионат мира
Новости
Путин снова пригрозил Западу и приказал готовить "масштабные ядерные испытания"
Путин снова пригрозил Западу и приказал готовить "масштабные ядерные испытания"
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место