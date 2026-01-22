Сборная Швеции потеряла еще одного ключевого игрока перед битвой в плей-офф ЧМ-2026 с Украиной

Сборная Швеции понесла еще одну серьезную кадровую потерю перед матчем плей-офф отбора чемпионата мира-2026 с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведское издание Fotbollskanalen .

Травма в Лиге чемпионов

Полузащитник английского "Тоттенхэма" Лукас Бергвалль получил серьезную травму в матче 7-го тура Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии", который состоялся 20 января. 19-летний хавбек был вынужден покинуть поле на 62-й минуте после повреждения лодыжки.

По предварительным оценкам врачей, восстановление Бергвалля продлится от двух до трех месяцев. Таким образом, футболист точно не успеет вернуться к мартовским матчам сборных.

В текущем сезоне Бергвалль провел 26 матчей за лондонский клуб во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи. После перехода из "Юргордена" в 2024 году он быстро стал одним из ключевых игроков средней линии "Тоттенхэма", регулярно выходя в стартовом составе.

Проблемы сборной Швеции растут

Для главного тренера сборной Швеции Грэма Поттера эта потеря стала очередным ударом по составу. Кроме Бергвалля, скандинавы не смогут рассчитывать на форварда "Ливерпуля" Александера Исака, который получил перелом ноги.

Под вопросом также участие еще двух футболистов: полузащитник "Тоттенхэма" Деян Кулушевски продолжает восстановление после операции на колене, а голкипер "Сток Сити" Виктор Йоханссон сейчас находится в лазарете.

Матч Украина - Швеция: что известно

Таким образом, к матчу плей-офф отбора чемпионата мира-2026 с Украиной сборная Швеции рискует подойти с ослабленным составом. Кадровые потери могут существенно повлиять на баланс сил в противостоянии, которое имеет ключевое значение для обеих команд.

Сборные Украины и Швеции встретятся между собой 26 марта в испанской Валенсии. Номинальным хозяином выступит Украина.

Победитель пары в финале мини-турнира сойдется с лучшей командой другого полуфинала - Польша - Албания и будет хозяином поединка, в котором решится судьба путевки на ЧМ.