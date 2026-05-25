Закулисный переворот? Новый тренер Усика раскрыл правду о чистке в штабе чемпиона

О подготовке Усика и силе Верховена

По словам Голуба, его полноценная работа с чемпионом длилась почти три месяца. Тренер призвал фанатов не обесценивать уровень оппозиции, с которой Александр столкнулся на ринге.

"Могу официально подтвердить, что в течение последних 11 недель я помогал Александру готовиться к поединку против Рико, исполняя обязанности главного тренера. Да, это была сверхтяжелая битва. Конечно, есть моменты, которые нам нужно тщательно проанализировать", - отметил тренер.

Специалист жестко ответил критикам, которые ждали от Усика легкого "променада" в этом поединке.

"Для меня как для тренера на первом месте всегда стоит победа. Оправдывать чьи-то ожидания относительно того, что этот бой должен был стать проходным, я не собираюсь. Большинство критиков, наверное, видели Верхувена только в коротких нарезках на YouTube. На самом деле Рико - крепкий и невероятно стойкий боец, который вместе со своим штабом подготовился на высшем уровне. Здесь я могу только выразить ему уважение", - признался Голуб.

Куда исчез Юрий Ткаченко?

Отдельное внимание Голуб уделил вопросам об отсутствии в углу Юрия Ткаченко, который долгие годы приводил Усика к главным победам в карьере. Наставник отметил, что между ними нет никаких конфликтов, а произошла логичная внутренняя рокировка.

"На вопрос "где Юрий Иванович?", который преимущественно задают боты и какие-то странные люди с закрытыми профилями, я отвечу максимально просто. Последние полгода, когда меня почти не было дома, Юрий Иванович очень помог - он тренировал моих ребят в Киеве", - пояснил Голуб.

Новый тренер Усика подчеркнул, что Ткаченко остается для него главным авторитетом, а причины его отсутствия в лагере не должны становиться поводом для сплетен.

"Он мой личный тренер, человек и специалист, которого я безгранично уважаю. И только у него есть четкий ответ на вопрос, почему в этот раз в тренировочном лагере с Александром работал именно я. Все остальные "авторитетные мнения" от людей, которые вообще не имеют никакого отношения к нашей команде, я бы настоятельно советовал не принимать во внимание", - резюмировал наставник.

В битве с Верховеном у Александра было много проблем (фото: The Ring)

Эхо боя: провал тактики и протест

Напомним, что бой у египетских пирамид завершился победой украинца техническим нокаутом в 11-м раунде. После мощного нокдауна Верховен смог подняться, но пропустил серию сильных ударов. Рефери Майк Лайсон остановил поединок, когда до гонга оставалась лишь одна секунда.

Это решение вызвало большие споры в боксерском мире. Многие считают, что настоящим победителем стал Верховен, который нанес больше ударов и лидировал в судейских записках на момент завершения противостояния.

Также эксперты были удивлены слабой подготовкой украинца к бою. Большинство считает, что штаб Усика очень плохо изучил его соперника перед мегафайтом.

Команда нидерландского бойца сразу после поражения подала официальный протест на результат встречи, требуя аннулировать технический нокаут.