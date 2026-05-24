"Это не моя работа": Усик резко ответил на скандал с его суперовой победой
Украинский боксер Александр Усик отреагировал на скандальное решение рефери остановить его чемпионский бой против Рико Верховена. Соперник украинца уже подал официальный протест, не согласившись с нокаутом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Boxing King Media.
Что заявил Усик о скандальном решении рефери
Украинский чемпион убежден, что споры вокруг действий арбитра его не касаются. Александр Усик отметил, что выполнял в ринге исключительно свою прямую задачу.
"Многие люди говорят: "Это было рано". Слушайте, это не моя работа. Моя работа - боксировать", - отреагировал Усик.
Он также добавил, что его совершенно не волнуют оценки судей, которые на момент остановки поединка не гарантировали ему успеха.
"Я об этом не думаю. У нас есть финальный результат - это победа", - подчеркнул абсолютный чемпион.
РЕФЕРИ ВСКАКИВАЕТ И ОСТАНАВЛИВАЕТ БОЙ В 11 РАУНДЕ- Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 23 мая 2026 г.
Почему команда Верховена требует реванша
Бой завершился победой украинца техническим нокаутом в 11-м раунде. После мощного нокдауна Верховен смог подняться, но пропустил серию ударов, после чего рефери Майк Лайсон остановил поединок.
Скандальности ситуации добавляют два факта:
- До перехода боя в финальный, 12-й раунд оставалась лишь одна секунда
- Остановка состоялась практически одновременно с финальным гонгом раунда
Нидерландский боксер уверен, что у него отобрали шанс на продолжение борьбы. Уже на следующий день Верховен подал официальный протест на результат встречи, а его тренер призвал украинскую сторону немедленно организовать бой-реванш.
Как развивались события вокруг чемпионского поединка
Этот поединок мог стать первым в карьере Александра Усика, который завершился бы ничьей.
На момент остановки боя двое судей фиксировали равный счет после 10 раундов, а третий вообще отдавал минимальное преимущество нидерландцу.
Ранее в боксерском сообществе вспыхнули ожесточенные дискуссии из-за действий судейской бригады в ринге.
В частности, некоторые известные боксеры обвинили рефери в намеренной "помощи" украинцу ради сохранения его титулов.