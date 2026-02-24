ua en ru
Шок перед мундиалем: тренер главной сенсации отбора ЧМ-2026 неожиданно подал в отставку

Вторник 24 февраля 2026 11:42
Шок перед мундиалем: тренер главной сенсации отбора ЧМ-2026 неожиданно подал в отставку Дик Адвокат вывел Кюрасао на ЧМ-2026 (фото: x.com/CuracaoFootball)
Автор: Андрей Костенко

Прославленный нидерландский специалист Дик Адвокат официально ушел в отставку с поста главного тренера сборной Кюрасао. 78-летний ветеран, создавший главную сенсацию квалификации, не поедет на Мундиаль, несмотря на действующий контракт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Историческое достижение и трудный выбор

Дик Адвокат возглавил сборную карибского острова (население которого составляет всего 150 тысяч человек) в 2024 году и впервые в истории вывел ее в финальную часть чемпионата мира. Если бы тренер остался на посту, он стал бы самым возрастным наставником в истории мундиалей.

Однако за несколько месяцев до старта турнира тренер принял решение покинуть команду. Причиной стало состояние здоровья его дочери.

"Я всегда говорил, что семья важнее футбола. Это естественное решение. Я буду очень скучать по Кюрасао и моим коллегам. Выход самой маленькой нации мира на ЧМ я считаю одним из главных достижений в своей карьере", - заявил Адвокат.

78-летний тренер назвал этот успех "самой безумной вещью", которую он делал за почти 40 лет карьеры.

Кто будет готовить команду к мундиалю

Новым главным тренером Кюрасао назначен 63-летний нидерландец Фред Рюттен, известный по работе в ПСВ, "Фейеноорде" и немецком "Шальке". Он пообещал не менять курс своего предшественника.

"Дик - икона мирового футбола. Для меня честь продолжать его дело. Я желаю ему и его семье сил в это трудное время", - отметил Рюттен.

Дебют нового рулевого состоится уже в марте на мини-турнире в Австралии, где соперниками Кюрасао станут хозяева и сборная Китая.

Сборная Кюрасао на ЧМ-2026

На групповом этапе чемпионата мира сборная Кюрасао попала в группу E вместе с командами Германии, Кот-д'Ивуара и Эквадора. Дебютировать команда на турнире будет 14 июня - игрой против немцев.

