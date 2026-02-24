ua en ru
Сенсационный вылет "Интера": как финалист дважды проиграл команде из Норвегии в плей-офф ЛЧ

Вторник 24 февраля 2026 23:59
Сенсационный вылет "Интера": как финалист дважды проиграл команде из Норвегии в плей-офф ЛЧ Лига чемпионов 2025/26 (фото: Getty images)
Автор: Екатерина Урсатий

Во вторник завершилась серия ответных матчей стыкового раунда главного еврокубка. По итогам игрового дня 24 февраля стали известны имена еще четырех команд, которые продолжат борьбу в плей-офф турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты мачей.

Сенсационный вылет "Интера" и разгром в Мадриде

Самый неожиданный результат зафиксирован в Италии. Миланский "Интер", который в прошлом сезоне играл в финале турнира, во второй раз уступил норвежскому "Буде-Глимт".

После поражения в первой встрече "нерадзурри" не смогли взять реванш дома, проиграв со счетом 1:2. Таким образом, скандинавский клуб выбил фаворита с общим результатом 5:2.

В то же время испанский "Атлетико" подтвердил свой статус в игре против "Брюгге". П

осле результативной ничьей в Бельгии (3:3), подопечные Диего Симеоне сняли все вопросы во втором тайме мадридского матча.

Забив три мяча после перерыва, "матрасники" оформили победу 4:1 (7:4 по сумме двух игр).

Голевая феерия в Англии и прагматизм "Байера"

Английский "Ньюкасл" устроил очередное шоу в поединке против "Карабаха". Команды продемонстрировали открытый футбол, забив на двоих пять голов.

Победа "сорок" со счетом 3:2 закрепила их тотальное преимущество над азербайджанским коллективом - общий счет противостояния составил впечатляющие 9:3.

Немецкий "Байер" избрал более сдержанную тактику. После выездного успеха леверкузенцы дома разошлись миром с "Олимпиакосом" (0:0).

Нулевой ничьей вполне хватило команде Хаби Алонсо для прохода дальше благодаря преимуществу, добытому в первой встрече.

Итоги ответных матчей (24 февраля):

  • "Атлетико" - "Брюгге" - 4:1 (общ. 7:4)
  • "Байер" - "Олимпиакос" - 0:0 (общ. 2:0)
  • "Интер" - "Буде-Глимт" - 1:2 (общ. 2:5)
  • "Ньюкасл" - "Карабах" - 3:2 (общ. 9:3)

Что дальше: жеребьевка и потенциальные пары

Официальная процедура формирования пар 1/8 финала состоится в пятницу, 27 февраля. Согласно предварительной сетке турнира, победители стыкового раунда уже знают круг своих возможных оппонентов:

  1. "Атлетико" встретится с победителем пары "Тоттенхэм" / "Ливерпуль".
  2. "Ньюкасл" ожидает сильнейшего в противостоянии "Челси" / "Барселона".
  3. "Буде-Глимт" сыграет против "Манчестер Сити" или "Спортинга".
  4. "Байер" может выйти на мюнхенскую "Баварию" или лондонский "Арсенал".

Ранее мы сообщали, что IFAB готовит радикальную реформу правил в футболе, чтобы ускорить динамику матчей.

