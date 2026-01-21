"Ювентус" - "Бенфика": как сыграли Трубин и Судаков в ключевом матче Лиги чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" Анатолия Трубина и Георгия Судакова, ведущая борьбу за плей-офф Лиги чемпионов, в рамках 7-го тура основного этапа играла в Турине против местного "Ювентуса".

О развитии матча и конечном результате - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Расклады перед матчем

"Бенфика" не очень удачно проводит лиговый этап турнира: в предыдущих шести встречах лиссабонцы одержали две победы и в четырех матчах уступили. Имея в активе шесть очков, "орлы" находились на 28-й строчке - за пределами участников плей-офф.

У "Ювентуса" - ситуация была несколько лучше, хотя и не идеальной. Две победы и три ничьи дали туринцам девять баллов. Это - 17-я строчка, которая дает право сыграть в плей-офф в статусе несеяных.

Как прошла игра

До перерыва хозяева имели заметное игровое и территориальное преимущество, однако действительно острых моментов создали немного. Трубин заставил сторонников "Бенфики" поволноваться уже на 9-й минуте, когда после удара Йылдыза в прыжке отбил мяч перед собой. Украинского голкипера подстраховал защитник, который разрядил ситуацию.

Полумоменты имел и португальский клуб. Один из них создал Судаков. На 23-й минуте полузащитник с левого угла штрафной пробил в дальний угол. Удар получился неплохим, но кипер туринцев Ди Грегорио был на высоте.

В итоге на перерыв команды ушли при нулях на табло.

Уже после перерыва "Ювентус" сумел воплотить свое преимущество в забитые мячи. Сначала на 55-минуте Тюрам ворвался в штрафную с левого фланга, немного сместился в центр и сильно пробил низом. Мяч срикошетил от кого-то из защитников и влетел в левый угол ворот Трубина.

А еще через девять минут отличился Маккенни. Американец сыграл в стенку с Дэвидом, вышел практически один на один с Трубиным и спокойно переиграл его.

Футболисты "Бенфики" не сложили руки, а пытались изменить ход игры. На 69-й минуте, после навеса Судакова с углового Эурснес пробил головой, но попал в штангу.

Почти сразу после этого Жозе Моуринью заменил украинца. Судаков за матч выполнил четыре удара - больше всего в составе обеих команд.

На 81-й минуте гости получили право на пенальти. Однако Павлидис поскользнулся перед мячом и даже не попал в ворота.

Финальный свисток зафиксировал победу "Ювентуса" со счетом 2:0.

Турнирная ситуация

Победа позволила туринцам подняться на 15-ю строчку таблицы ЛЧ и гарантировать себе плей-офф. "Бенфика" с 6-ю очками остается 29-й. Для продолжения борьбы нужны - обязательная победа в последнем туре (28 января) над "Реалом" и стечение обстоятельств в других матчах.