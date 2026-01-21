ua en ru
Чт, 22 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Ювентус" - "Бенфика": как сыграли Трубин и Судаков в ключевом матче Лиги чемпионов

Среда 21 января 2026 23:57
UA EN RU
"Ювентус" - "Бенфика": как сыграли Трубин и Судаков в ключевом матче Лиги чемпионов Фото: "Ювентус" победил "Бенфику" (x.com/juventusfcen)
Автор: Андрей Костенко

Лиссабонская "Бенфика" Анатолия Трубина и Георгия Судакова, ведущая борьбу за плей-офф Лиги чемпионов, в рамках 7-го тура основного этапа играла в Турине против местного "Ювентуса".

О развитии матча и конечном результате - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Расклады перед матчем

"Бенфика" не очень удачно проводит лиговый этап турнира: в предыдущих шести встречах лиссабонцы одержали две победы и в четырех матчах уступили. Имея в активе шесть очков, "орлы" находились на 28-й строчке - за пределами участников плей-офф.

У "Ювентуса" - ситуация была несколько лучше, хотя и не идеальной. Две победы и три ничьи дали туринцам девять баллов. Это - 17-я строчка, которая дает право сыграть в плей-офф в статусе несеяных.

Как прошла игра

До перерыва хозяева имели заметное игровое и территориальное преимущество, однако действительно острых моментов создали немного. Трубин заставил сторонников "Бенфики" поволноваться уже на 9-й минуте, когда после удара Йылдыза в прыжке отбил мяч перед собой. Украинского голкипера подстраховал защитник, который разрядил ситуацию.

Полумоменты имел и португальский клуб. Один из них создал Судаков. На 23-й минуте полузащитник с левого угла штрафной пробил в дальний угол. Удар получился неплохим, но кипер туринцев Ди Грегорио был на высоте.

В итоге на перерыв команды ушли при нулях на табло.

Уже после перерыва "Ювентус" сумел воплотить свое преимущество в забитые мячи. Сначала на 55-минуте Тюрам ворвался в штрафную с левого фланга, немного сместился в центр и сильно пробил низом. Мяч срикошетил от кого-то из защитников и влетел в левый угол ворот Трубина.

А еще через девять минут отличился Маккенни. Американец сыграл в стенку с Дэвидом, вышел практически один на один с Трубиным и спокойно переиграл его.

Футболисты "Бенфики" не сложили руки, а пытались изменить ход игры. На 69-й минуте, после навеса Судакова с углового Эурснес пробил головой, но попал в штангу.

Почти сразу после этого Жозе Моуринью заменил украинца. Судаков за матч выполнил четыре удара - больше всего в составе обеих команд.

На 81-й минуте гости получили право на пенальти. Однако Павлидис поскользнулся перед мячом и даже не попал в ворота.

Финальный свисток зафиксировал победу "Ювентуса" со счетом 2:0.

Турнирная ситуация

Победа позволила туринцам подняться на 15-ю строчку таблицы ЛЧ и гарантировать себе плей-офф. "Бенфика" с 6-ю очками остается 29-й. Для продолжения борьбы нужны - обязательная победа в последнем туре (28 января) над "Реалом" и стечение обстоятельств в других матчах.

Ранее мы рассказали, как "Карабах" при участии Кащука одержал драматическую победу в Лиге чемпионов.

Также узнайте, как Мбаппе догнал Роналду и повторил исторический рекорд Лиги чемпионов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Бенфика Ювентус
Новости
Трамп анонсировал сделку с НАТО по Гренландии и передумал вводить пошлины
Трамп анонсировал сделку с НАТО по Гренландии и передумал вводить пошлины
Аналитика
Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка