Куда исчезла первая жена Юрия Горбунова: шоумен признался, поддерживает ли с ней отношения

Украинский продюсер, актер и телеведущий Юрий Горбунов признался, общается ли сейчас со своей первой женой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды для проекта "Наодинці з Гламуром".
В течение 20 лет шоумен состоял в браке с артисткой балета ивано-франковского театра Людмилой.
После развода пара не афишировала подробностей взаимоотношений, однако сейчас Горбунов подтвердил, что полностью связь с бывшей избранницей не потеряна.
Ведущий отметил, что время от времени поддерживает контакт с Людмилой. По его словам, общение происходит преимущественно по телефону.
"Не так часто, периодически общаемся. Ну как общаемся, это по телефону, иногда да. Она была долго в Америке, сейчас вернулась в Украину. Живет своей жизнью", - поделился шоумен.
Как выяснилось, длительный период Людмила жила в США, однако впоследствии вернулась на родину.
Сейчас она проживает в Украине и ведет собственную жизнь вне публичности.
Юрий Горбунов состоит в браке с телеведущей Катей Осадчей. Слухи об их романтических отношениях начали распространяться еще в 2015 году.
Тогда в медиа появилась информация, что Осадчая якобы организовала для телеведущего сюрприз-вечеринку по случаю его 45-летия. Однако ни один из них публично не подтвердил и не опроверг эти предположения.
На тот момент Горбунов еще был женат на артистке балета Людмиле, которая старше его более чем на десять лет.
В этом браке общих детей не было, однако Юрий стал отцом для дочери жены и официально ее удочерил.
Катя Осадчая также имела предыдущий семейный опыт. Она воспитывала сына Илью от брака с бывшим политиком Олегом Полищуком.
Пара поженилась в 2001 году, между ними была разница в возрасте 15 лет. Однако уже в 2004-м их отношения завершились.
Впоследствии в прессе неоднократно появлялись предположения, что Горбунов якобы оставил первую жену ради Осадчей. В то же время отдельные СМИ сообщали, что развод с Людмилой состоялся в 2015 году.
19 февраля 2017 года Катя родила сына Ивана. После этого пара официально подтвердила, что они супруги.
Регистрация брака состоялась 3 февраля 2017 года без громких торжеств.
В августе 2021 года в семье появился еще один сын - Даниил. Супруги признавались, что задумывались о пополнении, однако эта беременность стала для них неожиданностью.
