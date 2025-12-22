ua en ru
Юношеская сборная Украины победила Португалию и выиграла турнир УЕФА

Понедельник 22 декабря 2025 16:35
Юношеская сборная Украины победила Португалию и выиграла турнир УЕФА Юношеская сборная Украины выиграла турнир развития УЕФА (фото: УАФ)
Автор: Екатерина Урсатий

Юношеская сборная Украины U-15 одержала общую победу на Турнире развития УЕФА в Португалии. В решающем матче украинцы не пропустили от хозяев соревнований и были точнее в серии послематчевых пенальти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Напряженный финал без голов

Заключительный матч турнира против португальских сверстников стал настоящим испытанием для украинской команды. Несмотря на активное давление хозяев поля, "сине-желтые" продемонстрировали образцовую дисциплину в обороне.

Ключевой момент поединка произошел на 20-й минуте, когда в ворота Украины был назначен одиннадцатиметровый удар.

Голкипер Карим Бахриев сумел прочитать намерение капитана португальцев и отразил пенальти, не позволив сопернику выйти вперед.

В течение основного времени ни одна из команд не смогла отличиться забитым мячом.

Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью, что заставило команды определять победителя в серии послематчевых ударов.

Триумфальная серия пенальти

В футбольной лотерее украинские игроки проявили железную выдержку. Все пять ударов с нашей стороны были точными - свои попытки реализовали Рацкий, Кочура, Ивасишин, Лапунов и Вологдин.

Зато один из выстрелов португальских футболистов пришелся в перекладину, что зафиксировало победу Украины в серии со счетом 5:4.

Итоги выступления сборной Украины

Благодаря этому успеху подопечные Владимира Самборского набрали восемь зачетных пунктов и заняли итоговую первую строчку.

Напомним, что на пути к трофею украинцы также обыграли сборные Греции и Ирландии. Португалия с семью баллами финишировала на второй позиции.

Ранее мы рассказали о топ-20 самых дорогих футбольных команд Украины по суммарной стоимости игроков.

Также узнайте, сколько денег заработали "Шахтер" и "Динамо" в Лиге конференций.

