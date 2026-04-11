Песни, которые "кормят": MELOVIN раскрыл, сколько зарабатывает на своих хитах
Украинский певец MELOVIN рассказал о своих заработках и как планирует обеспечивать себя после завершения карьеры. Он признался, что уже несколько лет инвестирует средства и назвал свои самые прибыльные песни.
Как пишет РБК-Украина, об этом артист рассказал в интервью YouTube-каналу "Розмова".
Что сказал MELOVIN о заработках и завершении карьеры
Певец планирует активно поработать этот год, после чего хочет взять паузу. Он стремится лучше понять себя вне сцены, но не исключает возвращения в будущем.
"Этот шаг - уйти в неизвестность, это для того, чтобы изучить, кто я просто без MELOVINа и вернуться еще ясркавише", - пояснил он.
Певец отметил, что заработанные средства снова вкладывает в проекты. При этом имеет несколько источников дохода, что позволяет не волноваться о будущем.
"Корпоративов много, есть акции и облигации. Есть сайт с мерчем, с разной продукцией и зарабатываю музыкой, на роялти", - признался он.
Самые прибыльные песни
MELOVIN назвал композиции, которые приносят ему наибольший доход.
"Как говорил господин Зибров, надо иметь одну, а лучше две песни, которые тебя кормят", - отметил он.
У артиста таких оказалось аж пять. Это популярные хиты, которые при благоприятных условиях ежемесячно приносят 5-6 тысяч долларов. Это более 216-250 тысяч гривен.
"Вітрила", "Ти", "Under The Ladder", "Обиратиму себе" і "Кров кипить", - перечислил он.
Что известно о жизни и карьере MELOVIN
Настоящее имя - Константин Бочаров. Родился в Одессе. К творчеству тяготел с детства, поэтому в школе занимался организацией концертов и постановок, в которых и сам участвовал.
Прославился благодаря участию в вокальном шоу "Х-фактор", где одержал победу в шестом сезоне. Несколько раз попадал в финал Нацотбора на "Евровидение", а в 2018 году стал представителем Украины на конкурсе в Лиссабоне, где занял 17 место с песней "Under The Ladder".
У артиста также яркая личная жизнь. В конце прошлого года он обручился с парамедиком Петром Злотей, однако уже на День влюбленных пара объявила о разрыве.
Сейчас певец активно продолжает музыкальную карьеру, планирует новые релизы и проекты.