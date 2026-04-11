Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Песни, которые "кормят": MELOVIN раскрыл, сколько зарабатывает на своих хитах

20:41 11.04.2026 Сб
2 мин
Артист назвал 5 композиций, которые приносят ему наибольший доход
aimg Сюзанна Аль Мариди
Песни, которые "кормят": MELOVIN раскрыл, сколько зарабатывает на своих хитах MELOVIN назвал самые прибыльные хиты (скриншот)

Украинский певец MELOVIN рассказал о своих заработках и как планирует обеспечивать себя после завершения карьеры. Он признался, что уже несколько лет инвестирует средства и назвал свои самые прибыльные песни.

Как пишет РБК-Украина, об этом артист рассказал в интервью YouTube-каналу "Розмова".

Что сказал MELOVIN о заработках и завершении карьеры

Певец планирует активно поработать этот год, после чего хочет взять паузу. Он стремится лучше понять себя вне сцены, но не исключает возвращения в будущем.

"Этот шаг - уйти в неизвестность, это для того, чтобы изучить, кто я просто без MELOVINа и вернуться еще ясркавише", - пояснил он.

Певец отметил, что заработанные средства снова вкладывает в проекты. При этом имеет несколько источников дохода, что позволяет не волноваться о будущем.

"Корпоративов много, есть акции и облигации. Есть сайт с мерчем, с разной продукцией и зарабатываю музыкой, на роялти", - признался он.

Самые прибыльные песни

MELOVIN назвал композиции, которые приносят ему наибольший доход.

"Как говорил господин Зибров, надо иметь одну, а лучше две песни, которые тебя кормят", - отметил он.

У артиста таких оказалось аж пять. Это популярные хиты, которые при благоприятных условиях ежемесячно приносят 5-6 тысяч долларов. Это более 216-250 тысяч гривен.

"Вітрила", "Ти", "Under The Ladder", "Обиратиму себе" і "Кров кипить", - перечислил он.


Что известно о жизни и карьере MELOVIN

Настоящее имя - Константин Бочаров. Родился в Одессе. К творчеству тяготел с детства, поэтому в школе занимался организацией концертов и постановок, в которых и сам участвовал.

Прославился благодаря участию в вокальном шоу "Х-фактор", где одержал победу в шестом сезоне. Несколько раз попадал в финал Нацотбора на "Евровидение", а в 2018 году стал представителем Украины на конкурсе в Лиссабоне, где занял 17 место с песней "Under The Ladder".

У артиста также яркая личная жизнь. В конце прошлого года он обручился с парамедиком Петром Злотей, однако уже на День влюбленных пара объявила о разрыве.

Сейчас певец активно продолжает музыкальную карьеру, планирует новые релизы и проекты.

Россияне строят новую базу для пуска "Шахедов": раскрыто место и детали
