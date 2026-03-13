Сколько денег принес хит "Пес Патрон": автор впечатлил суммой

19:30 13.03.2026 Пт
Вирусная песня про собачку-сапера покорила сеть, но принесла ли она бешеный доход?
Сюзанна Аль Мариди
Сколько денег принес хит "Пес Патрон": автор впечатлил суммой

Солист группы Karta Svitu Иван Марунич рассказал, сколько денег ему удалось заработать на популярном хите "Пес Патрон". Трек за эти годы принес несколько тысяч долларов.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий музыканта программе "Ранок у великому місті".

Сколько Марунич заработал на песне "Пес Патрон"

Во время разговора у музыканта спросили, подсчитывала ли группа доходы от песни, которая стала одним из самых известных хитов за время полномасштабной войны.

"О, мы, честно говоря, не подсчитывали", - сначала сказал Марунич.

В то же время в ответ на предположение журналистки он заверил, что за несколько лет композиция могла принести около 5-6 тысяч долларов. Это где-то более 220 600 и 264 700 тысяч гривен.

Сколько денег принес хит &quot;Пес Патрон&quot;: автор впечатлил суммойИван Марунич о заработках (фото: instagram.com/kartasvitu)

Что известно о хите "Пес Патрон"

Напомним, композиция вышла в 2022 году. Композиция посвящена знаменитому джек-рассел-терьеру, который помогает саперам разминировать территории.

По словам Марунича, идея песни родилась случайно во время поездки на благотворительный концерт в Тернополь.

Именно тогда он набросал первые варианты текста, а затем импровизировано спел с публикой. После этого группа записала несколько студийных версий композиции.

Сначала Марунич даже не планировал официально выпускать трек и считал, что это будет лишь шуточный мем в соцсетях.

Пользователи создали под нее десятки тысяч видео. В конце концов автор решил выпустить композицию полностью.

С тех пор она превратилась в один из символов поддержки и оптимизма во время войны и набрала более 7 миллионов просмотров на YouTube.


Напомним, в интервью РБК-Украина Марунич рассказывал, что не считает свой хит шароварщиной, ведь здесь нет спекуляции на украинских символах.

Артист также четко дал понять главную цель песни.

"Патрон стал поддержкой для всех поколений украинцев в непростые времена", - отметил он.

