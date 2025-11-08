Юля из "Холостяка" о "вылете" из реалити: "Не был моей мечтой"

Что рассказала бывшая участница реалити

По словам Юли, она не мечтала попасть на шоу. Но сейчас совсем не жалеет о том, что приняла участие в реалити, хотя и покинула его в четвертом выпуске.

Также Артюх отметила, что на свидании с Тарасом все было не совсем так, как увидели зрители. Юля заверила, что она и Цымбалюк много смеялись.

"Ну что ж, мой путь на этом проекте завершился. За эти три недели было очень много всего - и еще больше осталось за кадром, как видите мы много смеялись", - написала модель.

"Проект "Холостяк" не был моей мечтой, но я искренне верю - ничего не бывает случайным. Одно спонтанное решение завело меня достаточно далеко, и я рада, что все сложилось именно так. И большое спасибо вам за все теплые слова, поддержку и комплименты, мне действительно приятно", - добавила она.

Почему Юля ушла из "Холостяка"

Напомним, модель и еще одна участница, Ира Кулешина, ходили на свидание с Цымбалюком. И эта встреча была необычной, ведь прямо во время нее Тарас должен был выбрать, с кем он хочет попрощаться.

Актер общался с девушками, а потом пригласил на отдельный разговор Юлю. Он сказал, что модель не готова к отношениям. Но он поблагодарил ее за откровенность, ведь до этого девушка рассказала о бывшем муже, своем сыне и жизни после развода.