"Холостяк-14": как прошел четвертый выпуск и кто покинул проект (фото)

Романтика, искренность и немного драмы - именно так прошел четвертый выпуск "Холостяка". Цымбалюк открывал новые стороны участниц, проверял их на искренность и сделал еще один непростой выбор.

Чем запомнился четвертый выпуск "Холостяка" и кто покинул проект, узнайте в материале РБК-Украина .

Свидание под звездами: Тарас и Надин

Новый эпизод реалити "Холостяк" начался с индивидуального свидания в Киевском планетарии.

Тарас Цымбалюк пригласил 26-летнюю модель Надин. Девушка появилась в нежном желтом платье, и Холостяк сразу сделал ей комплимент, отметив, что образ идеально подходит к атмосфере вечера.

Как прошел 4 выпуск "Холостяка" (скриншот)

В планетарии Тарас подготовил романтический пикник прямо под звездным куполом.

Сначала разговор между ними был сдержанным, и актер признался, что общение показалось ему поверхностным.

Несмотря на это, встреча продолжилась - пара играла в игру с вопросами, которые появлялись на экране среди звезд.

Свидание Надин с Цымбалюком (скриншот)

Во время игры Надин рассказала о себе: вспомнила, что в прошлом занималась спортом, но из-за травмы вынуждена была оставить это занятие.

После этого она пережила депрессию, а также непростые отношения, которые не сложились.

В ответ Тарас вспомнил, что ему тоже приходилось проходить через сложные периоды - кризис во втором браке и депрессивное состояние, когда он играл в сериалах, которые не приносили удовольствия.

"Надин - разносторонняя и глубокая девушка", - сказал Тарас после свидания.

После игры актер пригласил девушку на танец под живой аккомпанемент. Надин призналась, что чувствовала себя, как в сказке.

"Я чувствовала себя принцессой. Он такой большой, сильный мужчина", - сказала она.

"Это было приятно, романтично и логическое продолжение вечера", - добавил Тарас.

Цимбалюк пригласил на танец Надин (скриншот)

Все шло к поцелую, однако поскольку это было их первое свидание, момент не произошел.

В завершение вечера Цымбалюк подарил Надин розу, тем самым оставив ее в проекте.

Возвращение Дианы

Пока Тарас проводил время с Надин, в доме девушки активно обсуждали их свидание.

Вдруг в дверь постучали - на виллу вернулась Диана Зотова, которая во втором выпуске уехала за границу в модельную поездку.

Ее появление стало неожиданностью: участницы были уверены, что девушка покинула шоу.

"Почему я должна что-то объяснять девушкам? Мне достаточно было поговорить с Тарасом", - сказала Диана.

Как прошел 4 выпуск "Холостяка" (скриншот)

После возвращения девушки начали расспрашивать ее о знакомстве с Цимбалюком до проекта - ведь между ними когда-то уже была симпатия, но отношения так и не сложились.

Новое приглашение

Параллельно в девичьем доме появился ведущий шоу Григорий Решетник.

Он принес коробку с рабочей одеждой - девушки сразу догадались, что это намек на будущее групповое свидание.

Решетник достал конверт с именами участниц, которые получат приглашения - и этим лишь усилил интригу.

Как прошел 4 выпуск "Холостяка" (скриншот)

Групповое свидание Дианы, Валерии и Надежды

Темой недели стал "Маленький принц", поэтому свидание было посвящено заботе о мире вокруг. Тарас пригласил на встречу Диану, Валерию и Надежду.

Он сообщил, что на этот раз они не отправятся на романтическую прогулку, а помогут городу - будут участвовать в уборке Киева и сортировке мусора.

"Кто соберет больше - того будет ждать сюрприз", - объявил Тарас.

Как прошел 4 выпуск "Холостяка" (скриншот)

Девушки отправились на локацию вблизи леса. Валерия, которая живет в Германии, отметила, что там она привыкла сортировать отходы, поэтому хорошо знает, как это делать.

Она активно взялась за работу и выполняла задание с удовольствием.

Диана же призналась, что для нее это не похоже на свидание и даже немного неприятно - она не скрывала своего раздражения.

По прошествии некоторого времени Тарас подошел к ней поговорить, и Диана открыто выразила свое недовольство, объяснив, что ожидала другого формата встречи.

Как прошел 4 выпуск "Холостяка" (скриншот)

Позже актер сел пообщаться с Надеждой, юристом и владелицей салона красоты, с которой до этого не имел возможности побыть наедине.

Во время разговора девушка поделилась, почему выбрала сферу бьюти, рассказала о непростых отношениях в семье и о том, как научилась отстаивать себя.

Как прошел 4 выпуск "Холостяка" (скриншот)

Их искреннюю беседу прервали Диана и Валерия - они предложили перейти к взвешиванию собранного мусора.

Такое поведение не понравилось Тарасу, ведь он не успел завершить разговор.

После взвешивания оказалось, что больше всего мусора собрала Валерия. Именно она получила сюрприз - продолжение свидания с Тарасом.

Как прошел 4 выпуск "Холостяка" (скриншот)

Они отправились на прогулку, где Валерия впервые открылась: рассказала о жизни в Германии, о чувстве вины из-за того, что находится за границей, пока в Украине идет война, а также о неудачном браке, который оставил после себя непростые воспоминания.

Тарас, в свою очередь, поделился болезненной историей - вспомнил, как во время съемок одного из проектов работал с лошадью, которая позже погибла в результате российского обстрела. Этот момент сильно задел актера.

Как прошел 4 выпуск "Холостяка" (скриншот)

После индивидуальной части все трое девушек встретились с Тарасом на совместном ужине в кафе, где обычно отдыхают актеры между съемками.

Атмосфера была непринужденной, но во время разговора Диана неоднократно перебивала других, что заметно раздражало Цимбалюка.

В конце вечера Тарас принял решение и вручил розу Валерии, отметив ее открытость и искренность во время общения.

Как прошел 4 выпуск "Холостяка" (скриншот)

Свидание на вылет: Юлия и Ирина

В доме снова появился ведущий шоу Григорий Решетник - на этот раз он принес новое приглашение на свидание на вылет. В конверте были имена Ирины и Юлии, а также неожиданное задание с выбором.

Григорий предложил девушкам решить, какую карточку они выберут:

"Я не хочу видеть, что делает другая девушка на свидании" или "Я хочу видеть, что делает другая девушка на свидании".

Юлия отдала Ирине первую карточку - "не видеть", а себе оставила вторую.

Вскоре Тарас лично приехал на виллу, чтобы забрать ту, кто выбрала вариант "видеть".

Как прошел 4 выпуск "Холостяка" (скриншот)

Ею стала Юлия. Они поехали на природу, и уже в дороге Цимбалюк проявил внимательность - заехал на заправку и купил какао, ведь запомнил, что Юлия не пьет кофе.

На локации, на базе отдыха, пара вместе готовила еду, однако разговор не складывался.

"Все шло тяжело", - признался Тарас.

Как прошел 4 выпуск "Холостяка" (скриншот)

Вскоре к ним присоединилась Ирина, которая, по ее словам, спешила, потому что хотела как можно быстрее увидеть Холостяка.

"Она времени не теряет и пришла за результатом", - отметил Цымбалюк, добавив, что такая решительность ему нравится.

Как прошел 4 выпуск "Холостяка" (скриншот)

Постепенно Тарас и Ирина начали общаться активнее, тогда как Юлия оставалась в стороне.

Затем актер пригласил Ирину покататься на сапборде. Во время прогулки девушка поделилась болезненными воспоминаниями - рассказала, что в детстве отец поднимал на нее руку, и она не понимала причин этой агрессии.

Также Ирина вспомнила о шести годах отношений, которые завершились изменой любимого.

"Мало кто о таком сможет говорить на первом свидании", - сказал Тарас, пораженный ее откровенностью.

Как прошел 4 выпуск "Холостяка" (скриншот)

Когда Ирина и Юлия снова собрались вместе с Холостяком, разговор между тремя так и не сложился - атмосфера оставалась напряженной.

Такой формат свидания Тарас впоследствии назвал неудачным.

Как прошел 4 выпуск "Холостяка" (скриншот)

В конце он отошел с Юлией для короткого разговора и попрощался с ней, объяснив, что не почувствовал от нее эмоций и считает, что она пока не готова к отношениям.

Зато Ирина получила розу, оставшись в проекте.

Как прошел 4 выпуск "Холостяка" (скриншот)

Церемония роз

Перед церемонией роз девушки получили новое задание.

Каждая из них должна была самостоятельно подготовиться к вечеру и выбрать вещи, которым можно дать вторую жизнь.

Участницы стилизовали собственные образы, используя одежду из коробок, которая досталась им случайным образом.

Так Тарас хотел увидеть, как девушки проявят себя творчески и индивидуально, ведь тема недели - забота, переосмысление и искренность.

Перед церемонией главный герой проекта пригласил на общение некоторых девушек, а розу не получила от артиста 30-летняя предпринимательница Надя Авраменко, с которой, по словам Тараса, у него чувствуется "дружеский вайб".

Церемония роз в 4 выпуске "Холостяка" (скриншот)

В конце концов в проекте остались: