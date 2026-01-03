ua en ru
Сб, 03 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Юлия Стародубцева первой из украинок выиграла матч WTA в 2026 году: как это произошло

Суббота 03 января 2026 09:04
UA EN RU
Юлия Стародубцева первой из украинок выиграла матч WTA в 2026 году: как это произошло Юлия Стародубцева (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева удачно начала сезон-2026, одержав победу в первом раунде квалификации турнира WTA 250 в Окленде. Этот успех стал для нее первым на уровне WTA в новом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Уверенное начало сезона в Новой Зеландии

Новый игровой год Стародубцева открыла на хардовом турнире серии WTA 250 в Окленде, где стартовала с квалификационной сетки.

Первой соперницей украинки стала француженка Джессика Понше, которая занимает 170-ю позицию в мировом рейтинге. До этого теннисистки между собой не встречались.

Матч длился 1 час 31 минуту и завершился победой представительницы Украины в двух сетах. В стартовой партии Стародубцева сумела реализовать сетпойнт с третьей попытки и выиграла 6:3.

Во втором сете украинка уступала 0:2, однако сумела переломить ход игры, взяв пять геймов подряд, и вновь закрыла сет со счетом 6:3.

Статистика и значение победы

В поединке Стародубцева не выполнила ни одного эйса и не допустила двойных ошибок, реализовав 5 из 11 брейк-пойнтов.

Эта победа позволила ей прервать неудачную серию на турнирах WTA, которая тянулась с конца прошлого сезона.

В конце 2025 года украинка дошла до четвертьфинала турнира ITF в Плейфорде, после чего потерпела три поражения подряд на уровне WTA, в частности не смогла пройти старт квалификации в Токио.

Первый украинский успех года на уровне WTA

Победа Стародубцевой стала первой для украинских теннисисток в матчах WTA в 2026 году. Ранее в квалификации турнира в Брисбене стартовала Ангелина Калинина, однако она уступила венгерке Анне Бондарь.

Что дальше

В финале квалификации турнира в Окленде Юлия Стародубцева сыграет с победительницей пары Лаура Пигосси (Бразилия) - Лилли Таггер (Австрия). Основная сетка соревнований продлится с 5 по 11 января, а первым номером посева станет лидер украинского тенниса Элина Свитолина.

Ранее мы сообщали, кто из теннисистов заработал больше всех в 2025 году.

Также читайте, женские и мужские теннисные рейтинги по итогам сезона-2025.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Теннис
Новости
В столице Венесуэлы слышали взрывы, часть Каракаса без света
В столице Венесуэлы слышали взрывы, часть Каракаса без света
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем