"Его просто обокрали": шокирующая реакция мира бокса на скандальную развязку боя Усик - Верховен

Волна возмущения: кто обвиняет рефери в "ограблении"

Большинство представителей боевых искусств сошлись во мнении, что остановка была преждевременной и лишила Верховена заслуженного шанса на сенсацию. Об этом свидетельствуют сообщения в соцсетях.

Джейк Пол (известный боксер и видеоблогер): Американец не сдерживал эмоций в своих соцсетях: "Это самое безумное, что я когда-либо видел. Рико выигрывал каждый раунд, и как только рефери увидел повод остановить бой, он его остановил. Вы серьезно? Я самый большой фан Усика, но, брат, ты проиграл. Респект Рико за то, что надирал ему задницу в каждом раунде, его фактически обокрали".

Фрэнсис Нганну (экс-чемпион UFC в тяжелом весе): Камерунец сравнил ситуацию со своим скандальным поединком против Тайсона Фьюри: "Аутсайдеры никогда не побеждают, поверьте мне - я знаю. Но сегодня вечером победителем был Рико. Точка".

Дерек Чисора (британский ветеран-тяжеловес, бывший соперник Усика): Британец также стал на сторону кикбоксера: "Рико выиграл этот бой! Я просто наслаждался зрелищем. Это была преждевременная остановка. Этого парня просто обокрали, решение рефери было абсолютно неправильным. Теперь нужен реванш".

Ариэль Хельвани (самый влиятельный американский MMA-журналист и инсайдер): "Фаны бокса раньше насмехались над шансами Нганну против Фьюри, где Фрэнсис, по моему мнению, выиграл. То же самое произошло и с Рико. Сегодня у Верховена просто отобрали шанс шокировать весь мир. Реванш просто необходим".

Дэн Каноббио (боксерский аналитик): Коротко резюмировал работу третьего в ринге: "Что только что произошло? Очень плохая остановка. Этот спорт продолжает творить дичь".

Сдержанный анализ: "Усик не в форме, но сделал свою работу"

Некоторые звезды признали ошибку судьи, однако призвали не умалять заслуг украинского чемпиона.

Шакур Стивенсон (чемпион мира в трех весовых категориях): Шакур считает, что Александр все равно дожал бы оппонента: "Усик добавил обороты в нужный момент. Рефери 100 процентов помог, но кто скажет, что Усик и так бы не добил Верховена? Времени было полно. Это был просто плохой вечер на работе для Саши, он не выглядел в лучшей форме".

Райан Гарсия (экс-чемпион мира в легком весе): Обратил внимание на непредсказуемость хевивейта: "И вот так все заканчивается. В боксе все может изменить один единственный удар".

Билл Хейни (известный тренер и отец экс-чемпиона мира Девина Хейни): Раскритиковал подготовку лагеря украинца: "В команде Усика вообще изучали этого чувака? Это очередное доказательство того, что с боксом шутить нельзя".

На защите украинца: рефери спас кикбоксера

Единственным, кто безапелляционно выступил в поддержку Александра Усика, стал один из лучших боксеров современности.

Сауль "Канело" Альварес (мексиканский суперчемпион, бывший абсолютный чемпион во втором среднем весе): "Это был хороший, плотный бой. Я не считаю, что поединок остановили слишком рано. По моему мнению, рефери просто спас Рико от брутального и тяжелого нокаута".