"Я теперь на кухне": Василиса Фролова со слезами объяснила, ради чего пожертвовала карьерой

Новая роль Василисы

После двух десятилетий успешной карьеры на украинском телевидении Фролова сменила роль светской ведущей на роль домохозяйки. Сегодня основной деятельностью знаменитости стало ежедневное приготовление еды для семьи, хотя раньше, как она сама подчеркнула, мужчины ее к плите почти не подпускали.

"На кухне. Я всегда готовлю своим ребятам. Это моя основная работа. Мы даже шутим с Димой, он говорит: "Вот твой мир". Когда по магазинам идем, там кастрюли и я что-то заглядываю на какие-то сковородки, он сразу: "Ооооо, это твой мир!", - делится Василиса со слезами на глазах.

Фролова во время встречи с Падалко (скриншот)

Фролова признается, что к таким трансформациям в своей жизни она не была готова и раньше в таких количествах никогда не готовила.

"У меня в голове сейчас одна программа: что дальше, что на ужин? Мы не ходим по ресторанам, я всегда готовлю", - добавляет ведущая.

"Машина времени"

В то же время на вопрос Падалко относительно того, скучает ли Фролова по работе в Украине, последняя искренне признается, что это так.

"Конечно! Это для меня "машина времени". Я очень рада, что у вас вообще есть возможность работать по специальности - это такое счастье!", - говорит она.

Кроме того, ведущая подчеркивает, что, несмотря на тоску и сложности, готова к любым вызовам судьбы ради безопасности своей семьи, в частности сына - Родиона.

Жизнь и карьера до полномасштабной войны

До выезда за границу в начале 2022 года Василиса Фролова была одной из самых известных телеведущих украинского шоу-бизнеса. Свою карьеру она начинала как модель в Харькове, участвовала в конкурсах красоты и работала с агентствами за рубежом.



Широкую известность Фролова получила после переезда в Киев и работы на музыкальном телеканале "М1", где стала одной из главных звезд эфира. Она вела популярные программы, прямые эфиры и трансляции Ukrainian Fashion Week, а в 2004 году получила премию "Телетриумф" как лучшая телеведущая развлекательных программ.



Также Фролова работала в крупных телешоу, в частности была ведущей первого сезона "Фабрика звезд". А 2010 году она победила в шоу "Звезда+Звезда" вместе с Иваном Дорном.

Позже ведущая начала работать не только в развлекательном формате, но и в журналистике и радиовещании.